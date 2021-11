Les Rolling Stones lancent la vidéo Start Me Up avec des robots dansants

Les Rolling Stones se sont associés à la société de robotique américaine Boston Dynamics pour produire une nouvelle vidéo pour leur smash Start Me Up de 1981.

Dans une nouvelle vidéo publiée par Boston Dynamics, un quatuor de robots Spot reconstitue la vidéo de Start Me Up, reproduisant infailliblement les mouvements de Mick Jagger et même en synchronisant les lèvres avec les paroles originales, faisant la phrase « Si tu me lances, je « Je n’arrêterai jamais » sonne bien plus inquiétant qu’il y a 40 ans.

La vidéo est la dernière version d’une entreprise dont les premières vidéos de robots (présentant les alarmants robots Big Dog) ont ouvert la voie à quelque chose de tout à fait moins terrifiant. Fini les pattes d’araignée poilues et l’esthétique Mad Max, remplacées par des couleurs métalliques vives et des vidéos de danse chorégraphiées.

Cependant, tout n’est pas mignon et boogie : l’année dernière, le NYPD a testé un chien robot de Boston Dynamics, mais il a été retiré du service après avoir été critiqué pour être un signe avant-coureur dystopique d’une police trop agressive.

« Travailler avec des robots est vraiment intéressant », a déclaré la chorégraphe de Start Me Up Monica Thomas à Dance Magazine plus tôt cette année. « De toute évidence, les corps humains ont toutes sortes de contraintes et de possibilités, mais les robots – surtout lorsque vous passez devant des bipèdes – pénètrent vraiment dans un nouveau territoire. »

Ce n’est pas la première association de Start Me Up avec la technologie. Il y a 40 ans, Microsoft a payé au groupe 3 millions de dollars pour utiliser la chanson dans sa campagne marketing pour le système d’exploitation Windows 95.

Les Rolling Stones sont actuellement en tournée aux États-Unis, leurs premiers concerts depuis la mort du batteur Charlie Watts. Leur prochain spectacle au Cotton Bowl de Dallas demain soir, et l’édition du 40e anniversaire de Tattoo You sont maintenant disponibles.

02 novembre : stade de Dallas Cotton Bowl, Texas

06 novembre : Stade Allegiant de Las Vegas, Nevada

11 novembre : Atlanta Mercedes-Benz Stadium, Géorgie

15 novembre : Detroit Ford Field, MI

20 novembre : Circuit des Amériques d’Austin, Texas

23 novembre : Hollywood Hard Rock Live, Floride

Les tickets sont en vente maintenant.

