Les Rolling Stones lancent une collaboration en édition limitée avec Tommy Jeans

LES PIERRES QUI ROULENT ont annoncé une nouvelle collaboration passionnante avec Tommy Hilfiger, Jeans Tommy. La collection « Tommy Revisited: Music Edition » combine les Jeans Tommy esthétique streetwear avec des vêtements inspirés des marchandises de la tournée, honorant les légendes musicales qui incluent un groupe de rock légendaire LES PIERRES QUI ROULENT.

Depuis le début, la musique a joué un rôle crucial dans la vie et le travail du designer Tommy Hilfiger ainsi que dans l’ADN de la marque de Jeans Tommy, et LES PIERRES QUI ROULENT ont été l’un des premiers groupes Hilfiger tombé amoureux de. La collection célèbre l’emblématique 1999 Rolling Stones X Tommy Hilfiger « Pas de sécurité » marchandise de tournée avec un Jeans Tommy twist streetwear.

Lancée dans le magasin phare mondial RS No.9 Carnaby, au 9 Carnaby Street et en ligne sur carnaby.therollingstonesshop.co.uk le vendredi 12 novembre, la collection se compose de six styles de t-shirts et de sweat-shirts dans des coloris forts et audacieux. Tous les produits présentent l’emblématique PIERRES QUI ROULENT le logo de la langue et des lèvres et sont disponibles en tailles unisexes et féminines, et en coton biologique.

Trois pièces remarquables en édition limitée de la collaboration ont été produites exclusivement pour la vente uniquement dans le magasin phare mondial RS No.9 Carnaby, y compris un t-shirt noir imprimé, une veste en jean et un sweat à manches longues tous deux brodés avec LES PIERRES QUI ROULENT logo. Ces trois pièces exclusives côtoieront la collection plus large en magasin.

Tous les articles seront disponibles à l’achat en magasin chez RS No.9 Carnaby à partir du vendredi 12 novembre. Les prix varient de 40 £ à 140 £.

LES PIERRES QUI ROULENT a ouvert son premier magasin phare au monde en septembre 2020, RS No. 9 Carnaby au 9 Carnaby Street dans le Soho de Londres. Le magasin, créé en partenariat avec Bravade, Groupe de musique universelLa société de gestion de marchandises et de marques de , présente toutes les caractéristiques du groupe emblématique et comprend la nouvelle marque de mode exclusive RS No. 9 Carnaby.

Co-organisé par LES PIERRES QUI ROULENT et Bravade, la coupe de la boutique suit les couleurs de la marque rouge et noir. Le sol en verre présente de nombreuses paroles du groupe et les cabines d’essayage sont ornées d’illustrations d’albums emblématiques, « L’exil sur la rue principale » (1972) et « Certaines filles » (1978). À l’intérieur, il y a un mélange exclusif et organisé de collections et de collaborations pour les fans de tous âges.

Le son, la vision et l’éclairage sont des composants clés du magasin. Cinq écrans portrait de 90 pouces affichent un film réalisé exclusivement pour le magasin, montrant des images de la riche histoire du groupe. Haut-parleurs de la marque audio britannique haut de gamme Bowers & Wilkins jouer des morceaux du plus grand groupe de rock ‘n’ roll au monde.

