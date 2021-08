Les Rolling Stones partagent un hommage vidéo au batteur Charlie Watts

LES PIERRES QUI ROULENT ont rendu hommage à Charlie Watts avec une vidéo de deux minutes présentant diverses photos et séquences de leur défunt batteur au fil des ans.

Le clip, qui a été téléchargé sur les comptes de médias sociaux du groupe vendredi, est réglé sur la piste de 1974 “Si tu ne peux pas me bercer” et se termine par une photo de Wattsbatterie de ‘s qui a un signe “fermé” accroché dessus.

WattsL’attaché de presse a déclaré qu’il “est décédé paisiblement” le 24 août “dans un hôpital de Londres entouré de sa famille”.

Charliela mort est survenue quelques semaines seulement après LES PIERRES QUI ROULENT a annoncé que Watts manquerait plusieurs dates de tournée aux États-Unis alors qu’il se remettait d’une procédure médicale non spécifiée.

Le 12-date “Pas de filtre” tournée aurait lieu comme prévu, avec Steve Jordan prise Watts‘s place.

Même si Watts n’était pas membre fondateur de LES PIERRES, il faisait partie du groupe depuis janvier 1963.

Il a lutté contre un cancer de la gorge en 2004, mais a obtenu le feu vert après avoir subi deux opérations.

Suivant Wattsla mort, LES PIERRES QUI ROULENT guitariste Keith Richards a partagé la même photo de batterie qui a clôturé la vidéo, tandis que le chanteur Mick Jagger a posté une photo souriante de Watts. Guitariste Ronnie Wood a partagé une photo de lui avec son défunt compagnon de groupe, écrivant: “Je t’aime mon compatriote Gémeaux ~ tu vas beaucoup me manquer ~ tu es le meilleur.”



pic.twitter.com/K6OKExXBED – Les Rolling Stones (@RollingStones) 27 août 2021

Mots clés:

les pierres qui roulent

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).