Les Rolling Stones partagent une vidéo d’hommage affectueux au regretté Charlie Watts

Les pierres qui roulent ont partagé une vidéo émouvante en hommage à leur regretté batteur Charlie Watts, qui est décédé mardi à l’âge de 80 ans. Il présente une sélection affectueusement choisie de clips et d’images du grand homme tout au long de son mandat de près de 60 ans avec les légendes du rock. Le film a également été publié sur le fil Twitter de Mick Jagger.

Le film de deux minutes joue sur l’accompagnement bien choisi de “If You Can’t Rock Me” des Stones, la chanson d’ouverture de leur album de 1974 It’s Only Rock ‘N’ Roll, sur lequel Jagger chante : “The band’s on sur scène et c’est une de ces nuits, oh, ouais/Le batteur pense qu’il est de la dynamite, oh, ouais.

Le matériel de l’hommage comprend les propres souvenirs de Watts sur la façon dont il a rejoint le groupe, après l’avoir courtisé pendant plusieurs mois, en janvier 1963. «Alors, quand les Stones m’ont demandé de les rejoindre, ils ont parlé en termes de groupe, vous savez? ” Il dit. Engagement, en d’autres termes. Alors j’ai pensé ‘Oh, ça va durer un an, et puis l’année prochaine, ça va se replier.’

Jagger est également vu présenter Watts dans un concert des Stones à Wembley, en utilisant son surnom occasionnel “le whammer de Wembley”. Dans un autre clip amusant, les Stones saluent les médias lors d’une conférence de presse et Mick, conscient de la haine de Charlie pour les interviews et la prise de parole en public, dit “Si vous avez des questions, Charlie répondra à toutes.”

Les Stones doivent commencer la reprise reportée de la nouvelle étape de leur tournée No Filter le 26 septembre à St. Louis, avec la place de Watts à la batterie prise par l’ami du groupe, batteur et producteur chevronné Steve Jordan. Les dates se poursuivent jusqu’à début novembre.

Tout le contenu est actuellement supprimé des Rolling Stones site officiel, qui ne présente qu’une image de Charlie habillé aussi impeccablement que jamais dans l’un de ses costumes sur mesure.

Écoutez le meilleur des Rolling Stones sur Apple Music et Spotify.