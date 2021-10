Les Rolling Stones partagent ‘Venez au bal’ alors que l’ensemble ‘Tattoo You’ arrive

Pour marquer la sortie aujourd’hui (22) de leur Tatouez-vous (40e anniversaire) édition deluxe, un nouveau morceau phare de son disque Lost & Found de raretés inédites et nouvellement achevées, les Rolling Stones ont partagé le rocker chargé de guitares «Come To The Ball». Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

La chanson est l’un des neuf nouveaux morceaux de Lost & Found, qui comprend également les deux chansons précédemment partagées, la version des Stones de la face B du début des années 1970 par les Chi-Lites, « Troubles à venir », et leur propre rock « Living In The Heart Of Love ».

Les autres chansons nouvellement disponibles sur le disque incluent une version de « Shame, Shame, Shame » de 1963 de leur héros du blues Jimmy Reed, une reprise du morceau préféré de la soul et de la pop de Dobie Gray en 1973, « Drift Away » et une interprétation du smash durable. de l’album Tattoo You, « Start Me Up », avec une saveur reggae.

En plus de « Come To The Ball », ces morceaux sont accompagnés de « Fiji Jim », « It’s A Lie » et « Fast Talking Slow Walking ». Le nouvel ensemble comprend également Still Life: Wembley Stadium 1982, mettant en vedette le spectacle londonien du groupe lors de la tournée Tattoo You en juin de la même année, dans son intégralité.

La critique quatre étoiles de Mark Blake sur l’édition du 40e anniversaire dans le numéro de décembre du magazine Mojo dit avec admiration : Un ami », et un morceau de soupe à la tête de chèvre au son fantomatique oublié « Heaven ».

Avec l’ensemble anniversaire nouvellement mis en vente, les Stones poursuivent leur largement acclamé Visite sans filtre des États-Unis, sur lequel ils visiteront ensuite le US Bank Stadium à Minneapolis dimanche prochain (24). Les dates suivent à Tampa. Dallas, Las Vegas, Atlanta, Détroit et Austin. La tournée se terminera au Hard Rock Live à Hollywood, en Floride, le 23 novembre.

Achetez ou diffusez Tattoo You (édition 40e anniversaire).