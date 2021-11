Les Rolling Stones pour une nuit seulement au salon Checkerboard

Le Checkerboard Lounge sur le côté sud de Chicago était une institution du blues. Situé à l’origine dans un quartier difficile de la ville sur la 43e rue, il a déménagé en 2005 dans le quartier plus chic de Hyde Park.

Le club a ouvert ses portes en 1972, avec Buddy Guy comme premier acte, et le 22 novembre 1981, il a accueilli sa soirée la plus célèbre lorsque Muddy Waters et son groupe ont été rejoints par Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood et Ian Stewart de la Pierres qui roulent, de même que copain gars, la légende de l’harmonica Blues Junior Wells et le guitariste Lefty Dizz pour une nuit de pur blues.

Les Stones étaient en tournée aux États-Unis et après avoir joué à St. Paul, Minnesota la nuit précédente, ils étaient à Chicago pour jouer trois spectacles à Rosemont Horizon à partir du 23 novembre. Au lieu de prendre une soirée de repos, ils sont allés au Checkerboard Lounge pour rendre hommage à l’homme qui leur a donné leur nom et les a inspirés à l’adolescence.

Selon LC Thurman, l’ancien propriétaire du Checkerboard Lounge, « Une semaine avant l’arrivée des Rolling Stones en ville, leur manager est venu visiter l’endroit. Il m’a dit : ‘Les Stones veulent faire un show ici avec Des eaux boueuses.’ Il m’a donné 500 $, et c’est comme ça que j’ai su qu’il était pour de vrai. La veille du concert, Buddy et Junior ont été invités à jouer. Malgré la petite scène et la sonorisation à bas loyer, la nuit s’est avérée être quelque chose.

Ce devait être la seule fois où les Stones jouaient sur scène avec Muddy, et il était normal que ce soit à Chicago ; La maison de Muddy depuis des décennies. Les Stones ont rejoint Muddy sur scène pendant « Baby Please Don’t Go ». Ils ont ensuite joué « Hoochie Coochie Man », « Long Distance Call » et « Mannish Boy », avant que la soirée ne se termine avec « Champagne & Reefer ». Toute scène sur laquelle Buddy, Keith, Ronnie et Muddy jouent de la guitare est un terrain sacré.

En note de bas de page, en septembre 2015, le club qui s’appelait « The Home of The Blues » a fermé ses portes pour la dernière fois. Parmi les autres qui avaient joué le club étaient Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, Chuck Berry, et Robert Plante.

Muddy Waters and The Rolling Stones: Live at the Checkerboard Lounge DVD peut être acheté ici.