Les Rolling Stones poursuivront leur tournée après le décès de Charlie Watts

Malgré le décès récent de Charlie Watts, les Rolling Stones restent prêts à lancer une deuxième étape nord-américaine de leur tournée No Filter le mois prochain.

Les Rolling Stones ont récemment annoncé leur intention de poursuivre les 13 arrêts à venir de la tournée, en commençant par un spectacle au Dome à St. Louis le dimanche 26 septembre. “Les dates de la tournée des Rolling Stones avancent comme prévu”, a précisé le groupe de près de six décennies dans un communiqué officiel largement diffusé.

Le batteur vétéran Steve Jordan avait été enrôlé pour remplacer Watts avant le décès du Rock and Roll Hall of Famer, et le joueur de 64 ans devrait toujours se produire avec les Stones lors de la prochaine étape de la tournée. La perte de Charlie Watts – qui est le seul individu avec Mick Jagger et Keith Richards à avoir joué sur chacun des 25 albums studio des Stones – sera sans aucun doute un facteur important dans ces spectacles qui approchent à grands pas, dont le dernier est prévu pour samedi, 20 novembre.

Une photo de Charlie Watts est actuellement présentée sur le site Web des Rolling Stones, en l’honneur de la vie et des réalisations du membre du UK Music Hall of Fame, et le groupe a également publié aujourd’hui une vidéo hommage au batteur légendaire.

L’œuvre de deux minutes, sur « If You Can’t Rock Me » de 1974, le morceau d’ouverture de It’s Only Rock ‘n Roll, comprend de nombreuses photos et clips de toute la carrière de Watts. Plus de quelques fans ont répondu à la vidéo sur les réseaux sociaux, offrant des mots aimables à la fois sur Watts et les Rolling Stones, qui ont signé un accord mondial de représentation des droits voisins avec BMG fin 2020.

“C’était un homme élégant, beau et talentueux et il nous manquera beaucoup. Amour à toute la famille Stones, les fans vous tiennent dans nos cœurs en ce moment triste », a écrit un individu.

«Tellement triste de son décès. Le premier disque que j’aie jamais acheté était un disque qui roule, il était le premier batteur à avoir prêté attention à RIP Charlie », a pesé un autre partisan.

“Aime ça. Je suis tellement content que la tournée se poursuive. Il a toujours dit que la seule façon dont les Stones finiraient serait la décision de Mick ou Keith. il aurait [have] détesté si cela se terminait à cause de lui », a écrit un autre fan.

« Éternellement reconnaissant pour la contribution que Charlie a apportée à la musique et le bonheur qu’il a apporté à nos vies pendant de nombreuses décennies. Condoléances aux membres du groupe, aux amis et à la famille de Charlie, et surtout à Shirley. Il était vraiment de la dynamite », a déclaré un quatrième observateur.