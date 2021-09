Les Rolling Stones publient une chanson inédite “Troubles A ‘Comin” – Las Noticias de Chihuahua – Between lines

L’album mythique “Tattoo You” (1981) des Rolling Stones, qui sera mis en vente réédité le 22 octobre, offre ce jeudi un petit “bijou” avec la présentation d’une chanson inédite du groupe, “Troubles A’ Comin” A signalé le label Universal Music.

Cette nouvelle chanson, disponible à partir de jeudi, a été initialement enregistrée par les Stones à Paris en 1972 et est “une version accrocheuse et multiforme” de l’original de The Chi-Lites, a déclaré Universal dans un communiqué.

“La chanson est un véritable joyau pour les fans du monde entier et est un apéritif des neuf nouvelles chansons et raretés incluses dans l’album inaliénable Lost & Found de” Tattoo You “, a déclaré la note.

La sortie en plusieurs formats de “Tattoo You”, l’album qui s’ouvre avec “Start Me Up”, a suscité une grande attente, car beaucoup considèrent cette œuvre comme la dernière grande œuvre des Stones, alors qu’elle est appelée à devenir désormais en un seul des premiers hommages à la mémoire du batteur du groupe Charlie Watts, décédé le 24 août.

Son souvenir a pourtant déjà été très présent lors de la tournée américaine “No Filter”, que les Stones ont débutée le 26 septembre à Saint-Louis.

Et c’est que les rockers britanniques vétérans sont toujours au pied du canyon. La nouvelle édition de l’album de 1981 voit le jour après la relance en 2020 du mémorable album “Goats Head Soup” (1973), avec lequel ils sont revenus au numéro un des ventes au Royaume-Uni.

Désormais, à l’occasion du 40e anniversaire de “Tattoo You”, ils raviront leurs fans avec les onze titres de l’album original, dont des favoris comme “Hang Fire”, “Waiting On A Friend” et, bien sûr, la chanson qui ouvre le et distinctif du groupe depuis, “Start Me Up”.