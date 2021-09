“Boutonne ta lèvre, bébé, boutonne ton manteau.” Ainsi a chanté Mick Jagger sur la première ligne de les pierres qui roulent‘ premier single depuis plus de trois ans, alors qu’ils terminaient les années 1980 avec un renouveau dans leur forme commerciale et créative. La chanson était “Mixed Emotions”, qui est entrée dans les charts britanniques le 2 septembre 1989. C’est la semaine même où le groupe s’est lancé dans l’itinéraire nord-américain de ce nom qui, pour beaucoup, a signifié l’arrivée des Stones des derniers jours. machine de tournée.

La chanson a également marqué une reprise de la relation d’écriture entre Jagger et Keith Richards. Ils ont travaillé sur “Mixed Emotions” à la Barbade et l’ont enregistré, avec le producteur Chris Kimsey, à Montserrat pendant les sessions de Steel Wheels, l’album qui l’a suivi dans les magasins de disques à l’été 1989. Chuck Leavell a rejoint le groupe lors de la session. piano et orgue, Luís Jardim aux percussions et Sarah Dash, Lisa Fischer et Bernard Fowler aux chœurs.

Du studio à la scène

À peine sorti du single, le groupe entame sa première tournée nord-américaine depuis huit ans. Dès la soirée d’ouverture officielle au Veterans Stadium de Philadelphie le 31 août, “Mixed Emotions” faisait partie de la set list.

La chanson est devenue le premier des trois singles de Steel Wheels et a été bien accueillie par les critiques et les fans, établissant en quelque sorte le modèle de la version ultérieure de leur incarnation rock classique. Il a atteint la cinquième place du Billboard Hot 100 et a passé pas moins de cinq semaines à la première place du classement Mainstream Rock Tracks du magazine.

Écoutez le meilleur des Rolling Stones sur Apple Music et Spotify.

La réception du single de retour au Royaume-Uni a été plus restreinte, avec un pic n ° 36. Mais “Mixed Emotions” a néanmoins fourni une solide configuration pour Steel Wheels. Alors que les Stones se lançaient dans la première de leurs tournées épiques, à cheval sur les continents et au box-office de mémoire récente, il est devenu un vendeur important, déplaçant plus de cinq millions d’exemplaires dans le monde.

