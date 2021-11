Les Rolling Stones renouvellent leur collaboration avec la marque de t-shirts durables Tonn

Les pierres qui roulent ont renouvelé leur collaboration avec la marque de t-shirts irlandais durable Tonn, dans une collection désormais disponible chez le groupe Magasin RS No.9 Carnaby et en ligne.

La ligne, qui fait partie de la marque lifestyle RS No.9 Carnaby, annonce un nouveau partenariat avec Tonn, qui produit des t-shirts biologiques à partir de coton issu de sources éthiques. Ceux-ci sont conçus en Irlande et produits au Portugal avec une ligne de production traçable. Tonn ont été sélectionnés pour produire des t-shirts pour Ronnie Wood pour la tournée No Filter en 2018.

La collection comprend trois modèles de t-shirts, chacun d’eux incorporant la couleur rouge distinctive synonyme des Rolling Stones dans le lettrage, et tel que porté par Wood lors de la tournée. Les trois styles comprennent un t-shirt à manches longues en noir et deux t-shirts à manches courtes en blanc et noir respectivement.

Les t-shirts sont tous ornés d’une étiquette en forme de trèfle pour symboliser les racines irlandaises de l’entreprise, et le logo RS No.9 Carnaby est gravé à l’intérieur de chaque t-shirt. Les prix sont de 50 £ pour les t-shirts à manches courtes et de 60 £ pour les manches longues ; ils sont disponibles dans le magasin phare du 9 Carnaby Street dans le Soho de Londres, et en ligne.

La directrice générale de Tonn, Mary Harding, a déclaré : « Lorsque les Rolling Stones nous ont contactés pour créer des designs exclusifs pour eux, trois ans après que Ronnie Wood a porté notre tee-shirt lors de leur tournée No Filter, j’étais ravie. Le plus grand groupe du monde avait pris cette petite marque irlandaise à cœur et ils voulaient partager Tonn avec leurs fans.

« Cette collaboration Rolling Stones X Tonn a été la meilleure chose qui nous soit arrivée pendant Covid », poursuit-elle, « et nous sommes très fiers de devoir faire quelque chose de bien pour obtenir cette opportunité. »

Le directeur général de Bravado, David Boyne, note : « Nous sommes ravis de travailler avec Tonn, une marque avec de grandes références durables. La collection de t-shirts est une excellente combinaison des marques RS No.9 Carnaby et Tonn, avec un clin d’œil au style porté par Ronnie lors de la tournée No Filter.

