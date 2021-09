Les Rolling Stones reprennent les dates «sans filtre» et dédient une tournée à Charlie Watts

Les pierres qui roulent et leurs fans ont partagé une énorme effusion d’amour pour défunt batteur Charlie Watts hier soir (26), alors que la tournée No Filter du groupe reprenait au Dome de l’America’s Center à St. Louis.

Le spectacle du dimanche soir, avec son ami de longue date Steve Jordan au tabouret de batterie, a suivi le concert privé que les Stones ont joué le 20 septembre au Gillette Stadium de Foxborough, dans le Massachusetts. Watts n’a jamais manqué un spectacle au cours de ses 58 ans d’histoire avec le groupe, et après leur ouverture à St. Louis avec un montage vidéo hommage à lui suivi de “Street Fighting Man” et “It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It) », a rejoint Mick Jagger Keith Richards sur le devant de la scène pour rendre encore plus hommage à leur cher ami.

“Je veux juste dire que c’est assez émouvant de voir ces images de Charlie à l’écran”, a déclaré Mick. « C’est la première tournée que nous ayons faite sans lui. La réaction de votre part, tout ce que vous avez dit et que nous avons entendu de votre part, a été vraiment touchante. Et je tiens à vous remercier infiniment pour toute votre appréciation. Charlie nous manque tellement, sur scène et en dehors, et nous serions ravis de dédier cette tournée à Charlie. À toi, Charlie ! »

Un ensemble de plus grands succès a été ponctué par différentes inclusions, telles que la première apparition sur l’intégralité de l’itinéraire No Filter de “19th Nervous Breakdown” et de “Living In A Ghost Town”, leur single de 2020 terminé et publié pendant le confinement. “Wild Horses” a été inclus à la demande, et “Honky Tonk Women” a été suivi par les présentations du groupe de Jagger, menant comme jamais au premier rôle de Richards. Il a joué “Happy”, sa marque de fabrique de Exile On Main St. en 1972, et le joyau de Steel Wheels “Slipping Away”.

“Midnight Ramber” a été à la hauteur de la nature épique de 12 minutes de son incarnation live de ces dernières années, et après la conclusion du set principal avec “Jumpin’ Jack Flash”, un rappel de deux chansons comprenait “Gimme Shelter”, avec Merry Clayton’s voix soulful de l’original repris par Sasha Allen. “(I Can’t Get No) Satisfaction” a clôturé le spectacle. “Merci St. Louis pour une bonne nuit!”, a tweeté Jagger.

