Les Rolling Stones reviennent avec de nouvelles dates américaines sans filtre à partir de septembre

Les pierres qui roulent ont annoncé que leur tournée No Filter à succès sera de retour aux États-Unis à partir de fin septembre.

Les dates nouvellement programmées comprennent 13 spectacles, jusqu’au 20 novembre, et marquent la réunion des légendes du rock’n’roll sur la route pour la première fois depuis les spectacles de l’année dernière, précédemment prévus de mai à juillet 2020, ont été reportés pendant la pandémie. La tournée No Filter a connu un énorme succès en Amérique du Nord entre juin et août 2019.

À partir du 26 septembre au Dome de l’America’s Center à St. Louis, MO, la nouvelle tournée visitera les villes annoncées dans le calendrier précédent : Charlotte, Pittsburgh, Nashville, Minneapolis, Tampa, Dallas, Atlanta, Detroit et Austin. De plus, les Stones ont prévu trois nouvelles dates, dont leur toute première apparition au New Orleans Jazz and Heritage Festival le 13 octobre. Ils ont également ajouté un spectacle à Los Angeles au SoFi Stadium le 17 octobre et une date à Las Vegas le 6 novembre au stade Allegiant.

Après leur longue mise à pied forcée, le groupe est prêt à accepter les nouvelles dates de No Filter. « Je suis tellement excité de remonter sur scène et je tiens à remercier tout le monde pour leur patience. A bientôt ! ​​», lance Mick Jagger. « Nous reprenons la route ! Rendez-vous là-bas ! », ajoute Keith Richards.

Les dates à Vancouver, Louisville, Cleveland et Buffalo qui ont été annoncées dans le cadre du calendrier 2020 n’ont malheureusement pas pu être reportées. Les détenteurs de billets dans ces villes seront contactés directement par Ticketmaster avec de plus amples informations et, dans la mesure du possible, une offre prioritaire pour les détenteurs de billets sera disponible pour les spectacles à proximité.

Cependant, tous les billets précédemment achetés seront honorés lors des représentations reprogrammées, et les billets seront mis en vente le vendredi 30 juillet à 10h, heure locale, pour les nouveaux spectacles. Des forfaits VIP sont également disponibles, et toutes les informations sur la billetterie est sur le site des Stones.

La tournée nord-américaine No Filter 2021 des Rolling Stones est promue par AEG Presents’ Concerts West. Alliance for Lifetime Income est une organisation éducative à but non lucratif qui sensibilise les Américains à l’importance d’avoir un revenu à vie protégé.

