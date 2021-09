Les Rolling Stones saluent Charlie Watts dans le clip “Living In The Heart Of Love”

Les pierres qui roulent ont aujourd’hui (22) partagé la vidéo officielle de “Living In The Heart Of Love”, la chanson principale parmi les neuf morceaux précédemment publiés qui figureront sur le prochain éditions 40e anniversaire de leur album de 1981 Tattoo You. Il rend un hommage émouvant à le récemment disparu Charlie Watts, avec des scènes de lui jouant avec le groupe à l’époque de l’album, dont plusieurs gros plans. Le clip se termine par les mots “Charlie est mon chéri”.

La piste à bascule a fait ses débuts audio le 19 août en tant que premier avant-goût du nouveau matériel disponible. L’interprétation vidéo a été tournée à Paris, a été réalisée par Charles Mehling et met en vedette Marguerite Thiam et Nailia Harzoune. Thiam est apparu dans des films tels que Un Truc Très Beau qui Contient Tout de cette année, Mortel (2019) et Je suis l’Apache (2018). La filmographie de l’actrice Harzoune comprend les sorties 2021 Gone For Good, Step by Step (2016) et Made in France (2015).

Tattoo You (40th Anniversary Edition) sortira chez Polydor/Interscope/UMe le 22 octobre, avec l’album original remasterisé et les neuf morceaux faisant leurs débuts sur le disque Lost & Found: Rarities. Ceux-ci incluent également des titres tels que “Troubles A’ Comin” et “Come To The Ball” ainsi que leurs remakes de “Shame, Shame, Shame” de Jimmy Reed et “Drift Away” de Dobie Gray.

Les formats de luxe contiendront également Still Life: Wembley Stadium 1982, un disque épique de 26 chansons du concert des Stones à Londres en juin de la même année lors de la tournée Tattoo You.

Le lundi (20), avant le départ officiel de leurs nouvelles dates No Filter le 26 septembre, les Stones ont donné un concert privé au Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. Mick Jagger a ensuite partagé des images de l’occasion chargée d’émotion, au cours de laquelle il a déclaré: “C’est notre premier spectacle de notre tournée 2021, alors ça y est, c’est un essai, c’est la première soirée pour nous. Je dois aussi dire que c’est une soirée un peu poignante pour nous parce que c’est la première tournée que nous avons faite en 59 ans sans notre adorable Charlie Watts.

“Charlie nous manque tellement à tous”, a-t-il poursuivi. « Il nous manque en tant que groupe, il nous manque en tant qu’amis sur et en dehors de la scène. Nous avons tellement de souvenirs de Charlie et je suis sûr que certains d’entre vous qui nous ont déjà vus ont aussi des souvenirs de Charlie.

« J’espère que vous vous souviendrez de lui comme nous. Nous aimerions dédier ce spectacle à Charlie. Allons boire un verre à Charlie.

Précommandez Tattoo You (édition 40e anniversaire), qui sortira le 22 octobre.