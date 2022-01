Les Rolling Stones s’associent à la marque audio V Moda pour lancer des écouteurs en édition limitée

V-MODA, fabricant primé des meilleurs appareils audio haute fidélité au monde, Roland, fabricant d’instruments de musique électronique de renommée mondiale, et Bravade, Groupe de musique universelsociété de gestion de marchandises et de marques, célèbre le plus grand groupe de rock and roll au monde, LES PIERRES QUI ROULENT, dans des casques supra-auriculaires en édition limitée sous licence officielle. Le Crossfade 2 Wireless, édition Rolling Stones, est disponible en trois collaborations : « Classic Licks », « No Filter » et « Tattoo You », et propose un son de signature primé (plus de 45 Prix du choix des éditeurs), garantissant un son de qualité supérieure. de l’expérience.

Crossfade 2 Wireless, Rolling Stones Edition offre un son pratiquement identique en mode Bluetooth et en mode filaire analogique pur pour les audiophiles, les joueurs, les musiciens, les DJ et tous les auditeurs de musique.

Avec sa portée sans fil, sa capacité d’appairage multi-appareils et plus de 12 heures de temps de lecture, les utilisateurs peuvent apporter leur musique n’importe où, n’importe quand, avec leurs appareils préférés comme les smartphones, les ordinateurs, les platines, les lecteurs CD, etc.

Un « RS No. 9 Carnaby » exclusif V-MODA casque édition, la marque lifestyle de LES PIERRES QUI ROULENT, avec le magasin phare mondial basé au 9 Carnaby Street, Londres, Royaume-Uni, devrait également être lancé au début de 2022. L’édition RS No. 9 Carnaby comportera le logo RS No. 9 Carnaby mis à jour tiré de la légendaire langue et -logo de lèvres, créé à l’origine par Jean Pasché en 1971.

« Nous sommes ravis de LES PIERRES QUI ROULENT s’associer avec V-MODA et Roland dans cette catégorie, car leur produit haut de gamme de renommée mondiale s’aligne sur le groupe de rock and roll le plus reconnu au monde », déclare Franck Bartolotta, vice-président senior, partenariats stratégiques de marque et licences chez Bravade.

Yoshi Shibata, directeur général, Roland, V-MODA division, a ajouté: « Options de personnalisation et ensemble de qualité sonore impeccable V-MODA en dehors des autres écouteurs, et LES PIERRES QUI ROULENT sont dans une ligue à part en tant qu’icônes de la musique et du style. Apporter ces trois nouveaux designs à notre V-MODA Le catalogue offre aux fans du groupe et de la marque des choix d’écouteurs rétro mais élégants sans compromis sur la qualité. »

Prix ​​Tony, PDG de Roland États-Unis, a déclaré : « En tant que Roland célèbre cette année 50 ans de fabrication d’instruments de musique électroniques pour la première fois au monde, et LES PIERRES QUI ROULENT fêtent leurs 60 ans, les équipes de Roland et V-MODA sommes reconnaissants de l’opportunité de présenter des éléments de design emblématiques au centre de LES PIERRES QUI ROULENT‘ identité au sein de notre V-MODA gamme de produits. »

Fonctionnalités sans fil Crossfade 2

* V-MODA signature sonore primée (45+ Editors’ Choice Awards) à la fois en mode sans fil via la technologie Bluetooth et en mode filaire pour un pur analogique et une latence nulle indispensable pour les joueurs et les DJ



* La batterie lithium-ion offre plus de 12 heures de musique, de divertissement et d’appels continus. Rechargez-le à 100 % en 100 minutes grâce à l’élégant câble USB V-Micro inclus ; heures illimitées de musique en mode filaire analogique



* Pilotes à double membrane de 50 mm et bobine japonaise CCAW haute résolution pour la certification audio haute résolution (JAS) lorsqu’ils sont câblés Microphone caché intégré spécialement réglé et optimisé pour les appels téléphoniques et les assistants vocaux



* Des coussins en mousse à mémoire de forme plus grands et un bandeau à noyau métallique robuste mais flexible offrent un confort pour des sessions d’écoute prolongées et une isolation phonique naturelle



* Charnière CliqFold pour une commodité ultime et pour plier les écouteurs dans un boîtier exosquelette incroyablement petit lors de vos déplacements

Le Crossfade 2 Wireless, édition Rolling Stones est doté de transducteurs à double diaphragme de 50 mm qui offrent des basses nettes et profondes, des médiums vifs et une large scène sonore 3D pour une expérience d’écoute transparente. Ces écouteurs sont certifiés par la Japan Audio Society (JAS) selon la norme Hi-Res Audio en mode filaire et sont conçus pour voyager, offrant plus de 12 heures de lecture sans fil sur une seule charge. Ils se replient également pour s’adapter à leur étui de voyage rigide, qui comprend un espace de rangement pour le chargement et les câbles audio en déplacement. La possibilité de coupler deux sources à la fois est une autre fonctionnalité pratique – comme un smartphone et une montre connectée pendant l’entraînement – ce qui permet d’être plus facilement connecté aux appareils sans avoir à sacrifier l’un ou l’autre.

le V-MODA Les écouteurs Crossfade 2 Wireless, édition Rolling Stones Matte Black seront disponibles en janvier 2022 dans trois variantes de conception, « Classic Licks », « No Filter » et « Tattoo You » pour 279,99 $ sur V-MODA.com, Amazon, et sélectionnez autorisé Roland et V-MODA détaillants.