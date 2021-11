Les Rolling Stones s’associent à Tommy Hilfiger pour une nouvelle gamme Streetwear

Les pierres qui roulent aujourd’hui (12) lancent une nouvelle collaboration avec Tommy Hilfiger, Tommy Jeans streetwear, dans le magasin RS No.9 Carnaby du groupe et en ligne.

La collection célèbre les produits de la tournée Rolling Stones X Tommy Hilfiger No Security 1999 (de la tournée des Stones du même nom, qui a suivi la sortie de leur album live du même nom), avec une « touche streetwear » Tommy Jeans.

La collection comprend six styles de t-shirts et de sweat-shirts dans des coloris forts et audacieux, tous arborant le célèbre logo Rolling Stones sur la langue et les lèvres. Ils sont disponibles en tailles unisexes et féminines, et fabriqués à partir de coton biologique.

Trois pièces en édition limitée de la collaboration ont été produites exclusivement pour la vente uniquement chez RS No.9 Carnaby, le magasin phare mondial du groupe, qui a ouvert l’année dernière. Il s’agit notamment d’un t-shirt noir imprimé, d’une veste en jean et d’un sweat à manches longues, entièrement brodés du logo de la langue et des lèvres. Ces trois pièces exclusives côtoieront la collection plus large en magasin.

Pendant ce temps, le récent 40e anniversaire réédition étendue de l’album Tattoo You du groupe en 1981 a ramené le titre dans le Top 10 au Royaume-Uni et dans d’autres pays, dont la Suisse et la Belgique. La sortie comprend neuf raretés inédites et nouvellement terminées sur le disque Lost & Found, ainsi que le disque Still Life: Wembley Stadium 1982 et l’album original remasterisé complet.

Le groupe Visite sans filtre continue d’attirer un vaste public et des critiques enthousiastes à travers les États-Unis. Lors du concert d’hier soir (11) au stade Mercedez-Benz d’Atlanta, « She’s A Rainbow » était le morceau « request » en vedette, tandis que « Shattered » est revenu à la setlist et le spectacle a culminé avec des rappels de « Gimme Shelter » et » (Je ne peux pas obtenir non) Satisfaction.

La tournée se rendra ensuite au Ford Field de Detroit lundi 15 novembre. Il joue ensuite au Circuit of The Americas à Austin, au Texas, le 20 et se termine au Hard Rock Live à Hollywood, en Floride, le 23 novembre.

Achetez ou diffusez les éditions Tattoo You du 40e anniversaire.