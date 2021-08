Les Rolling Stones se lancent dans une tournée américaine après la mort de Charlie Watts

LES PIERRES QUI ROULENT poursuivra sa tournée américaine annoncée le mois prochain malgré le décès récent du batteur Charlie Watts.

Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood reprendra le “Pas de filtre” trek à Saint-Louis le 26 septembre.

Une source a déclaré à The Sun : “Le groupe veut faire du spectacle une célébration de sa vie. Il était comme un frère pour eux, mais ils savent qu’il aurait détesté l’idée qu’ils annulent des spectacles. Charlie leur avait donné sa bénédiction pour qu’ils fassent une tournée sans qu’il suive son opération, alors ils honoreront ses souhaits.”

Intervenir pour Watts sur le trek sera son “grand ami” Steve Jordan. Jordan déjà joué avec LES PIERRES QUI ROULENT guitariste Keith Richards.

Tout le monde n’était pas content LES PIERRES QUI ROULENT‘ prévoit de continuer sans Watts. Sur un fan a tweeté : “Charlie Watts, le batteur de LES PIERRES QUI ROULENT décédés. Il avait 80 ans. Ils prévoyaient une autre tournée. Lorsque les membres de votre groupe commencent à mourir de cause naturelle, vous devriez peut-être arrêter de tourner. » Un autre utilisateur a ajouté : « Ils peuvent et continueront à tourner mais sans Charlie ce n’est pas LES PIERRES QUI ROULENT.” “Je pense LES PIERRES QUI ROULENT devrait arrêter. Toujours en tournée et jouer les chansons mais pas aussi LES PIERRES QUI ROULENT. Ce n’est pas pareil”, a écrit un troisième fan. “LES PIERRES QUI ROULENT sont programmés pour aller sur leur Pas de filtre Tour 2021. Je suppose Charlie était le filtre”, a ajouté un autre fan.

Wattsle publiciste a déclaré qu’il “est décédé paisiblement dans un hôpital de Londres [on August 24] entouré de sa famille.”

Charliela mort est survenue quelques semaines seulement après LES PIERRES QUI ROULENT a annoncé que Watts manquerait plusieurs dates de tournée aux États-Unis alors qu’il se remettait d’une procédure médicale non spécifiée.

Même si Watts n’était pas membre fondateur de LES PIERRES, il faisait partie du groupe depuis janvier 1963.

Il a lutté contre le cancer de la gorge en 2004, mais a obtenu le feu vert après avoir subi deux opérations.

