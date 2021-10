Les Rolling Stones sortent l’album Deluxe du 40e anniversaire de « Tattoo You »

Les Rolling Stones ont sorti une édition de luxe pour le 40e anniversaire de leur album de 1981, Tattoo You.

Le nouvel ensemble remasterisé est sorti le 22 octobre et comprend neuf morceaux inédits. La sortie intervient 40 ans après la sortie de l’album le 24 août 1981. Pendant ce temps, le groupe poursuit sa tournée No Filter (sans Charlie Watts), qui a débuté en septembre.

Le disque Lost & Found contient maintenant moins de neuf chansons de la période de la sortie originale de l’album, récemment complétées et améliorées avec des voix et une guitare supplémentaires par le groupe. Parmi ceux-ci, « Living in the Heart of Love », « Shame, Shame, Shame », « Drift Away » et une version teintée de reggae de « Start Me Up ».

Still Life: Wembley Stadium 1982 est un souvenir du concert du groupe à Londres en juin de la même année lors de la tournée Tattoo You. Il comprend un ensemble de 26 pistes rempli de méga-hits des Stones, dont «Under My Thumb», «Let’s Spend The Night Together», «(I Can’t Get No) Satisfaction» et «Honky Tonk Women».

L’émission de Wembley présente également des reprises de « Just My Imagination » de The Temptations, de « Twently Flight Rock » d’Eddie Cochran, de « Going to a Go Go » de Miracles et de « Chantilly Lace » de Big Bopper.

La sortie de Tattoo You d’Universal Music (édition 40e anniversaire) fait suite à la réédition en 2020 du célèbre Goats Head Soup de Stones en 1973 – qui a remporté la première place du classement des albums au Royaume-Uni.

CD standard1. Démarrez-moi 2. Accrochez le feu 3. Esclave 4. Petit T&A 5. Limousine noire 6. Voisins 7. Inquiet pour vous 8. Hauts 9. Ciel 10. Pas besoin de pleurer 11. En attente d’un ami Deluxe 2-CD

+ Livret de 20 pages comprenant un essai de Jeff Slate

CD 1 – Tatouez-vous (Remasterisé 2021)

1. Démarrez-moi2. Accrochez le feu 3. Esclave 4. Petit T&A 5. Limousine noire 6. Voisins 7. Inquiet pour vous 8. Hauts 9. Ciel 10. Pas besoin de pleurer 11. Attendre un ami

CD 2 – Lost & Found : Raretés

1. Vivre au coeur de l’amour2. Fidji Jim3. Problèmes A’ Comin4. Honte Honte Honte5. S’éloigner6. C’est un mensonge7. Venez au bal8. Parler vite Marcher lentement9. Start Me Up (version ancienne)Ensemble de luxe de 4 CD

CD 3 – « Nature morte » (Concert au stade de Wembley 1982)

1. Sous mon pouce2. Quand le fouet descend3. Passons la nuit ensemble4. Brisé5. Voisins6. Limousine noire7. Juste mon imagination (S’enfuir avec moi)8. Vingt Vol Rock9. Aller à un Go Go10. Dentelle de Chantilly11. Laisse-moi partir12. Le temps joue pour moi13. Bête du fardeau14. Laisse le saigner

CD 4 – Concert au stade de Wembley 1982

1. Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez2. Présentations du groupe3. Petit T&A4. Tumbling Dice5. Elle est si froide6. Accrochez le feu7. Vous me manquez8. Honky Tonk Femmes9. Sucre brun10. Démarrez-moi11. Jumpin’ Jack Flash12. (Je ne peux pas obtenir non) Satisfaction