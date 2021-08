Les Rolling Stones sortiront les éditions du 40e anniversaire de “Tattoo You”

LES PIERRES QUI ROULENT ont annoncé la sortie des éditions de luxe élargies du 40e anniversaire de leur album multi-platine 1981, en tête des charts ” Tatouez-vous “ passant par Musique universelle.

Le nouvel ensemble remasterisé, sorti le 22 octobre, sera accompagné de pas moins de neuf morceaux inédits de l’époque. Le premier d’entre eux, l’irrésistible rocker “Vivre au coeur de l’amour”, est disponible dès maintenant sur tous les services numériques, et “Tattoo You (édition 40e anniversaire)” est disponible en pré-commande dans plusieurs formats ici.

L’annonce d’aujourd’hui arrive 40 ans jour pour jour depuis la sortie du célèbre album le 24 août 1981, et alors que les légendes du rock ‘n’ roll se préparent à reprendre la route avec 13 nouvelles dates sur le “Pas de filtre” tournée aux États-Unis Le nouvel itinéraire commence le 26 septembre à St. Louis et se poursuit jusqu’en novembre.

En attendant les nouvelles éditions de ” Tatouez-vous “ sera élevé parmi DES PIERRES fidèles et nouveaux admirateurs. Le remasterisation du 40e anniversaire de l’album original de 11 pistes comprend des favoris durables tels que “Faire long feu”, “Attendre un ami” (présentant le géant du saxophone jazz Sonny Rollins) et, bien sûr, le morceau d’ouverture qui est la signature du groupe depuis, “Demarre-moi”. Les formats de luxe comprendront également “Perdu & Trouvé: Raretés” et “Nature morte : stade de Wembley 1982”.

Le “Perdu trouvé” Le disque contient pas moins de neuf chansons de la période de la sortie originale de l’album, nouvellement complétées et améliorées avec des voix et une guitare supplémentaires par le groupe. Parmi ceux-ci, “Vivre au coeur de l’amour” est la quintessence DES PIERRES entraînement rock avec tout le groupe au top de sa forme, avec des coups de guitare urgents et des détails de piano fins.

D’autres temps forts de “Perdu trouvé” inclure une version killer de “Honte, Honte, Honte”, enregistré pour la première fois en 1963 par l’un des héros du blues du groupe, Jimmy Reed; leur lecture de Dobie Grisle joyau de l’âme “S’éloigner”; et une fascinante version teintée de reggae de “Demarre-moi”.

“Nature morte : stade de Wembley 1982” est un souvenir incontournable du spectacle londonien du groupe en juin de la même année sur le ” Tatouez-vous “ tour. Le puissant ensemble de 26 pistes est rempli de DES PIERRES méga-hits, dont une ouverture “Sous mon pouce” et des grands de tous les temps tels que “Passons la nuit ensemble”, “Femmes Honky Tonk” et “Cassonade”.

Le spectacle de Wembley a des reprises de LES TENTATIONS‘ “Juste mon imagination”, Eddie Cochran‘s “Twenty Flight Rock”, LES MIRACLES‘ “Aller à un go go” et au début du rock ‘n’ roller le GROS BOPPER‘s “Dentelle de Chantilly”. Il propose également des premiers entraînements en direct pour les pistes de la toute nouvelle ” Tatouez-vous “ tel que “Demarre-moi”, “Voisins”, “Petit T&A” et “Faire long feu”.

Musique universelle‘s “Tattoo You (édition 40e anniversaire)” fait suite à la réédition 2020 de LES PIERRES‘ 1973 point de repère “Soupe De Tête De Chèvre”, qui a ramené l’album au n ° 1 au Royaume-Uni. Remarquablement, c’était la deuxième fois que leur catalogue sans égal produisait deux fois un palmarès britannique, après l’édition de luxe de 2010 de leur incontournable de 1972. “Exil sur la rue Main.”

A la première sortie, ” Tatouez-vous “, produit par le Jumeaux scintillants avec producteur associé Chris Kimsey, a dominé les charts aux États-Unis (où il est devenu quadruple platine), au Canada, en Australie et dans une grande partie de l’Europe, avec des récompenses d’or et de platine dans le monde entier.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).