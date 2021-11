Les Rolling Stones vivent en 1969

Les pierres qui roulent‘ tournée en Amérique du Nord à la fin de 1969 était leur première depuis l’été 1966 et c’était leur première depuis le printemps 1967. Ils avaient bien sûr joué l’énorme concert gratuit à Hyde Park à Londres en juillet 1969, peu de temps après Brian Jones’ mort tragique, mais ils n’étaient pas l’équipe rodée qu’ils étaient devenus dans les jours grisants entre 1963 et 1967.

Le tour

Leur tournée a commencé le 7 novembre à Fort Collins, Colorado, où ils ont joué à la State University. Les billets pour cette tournée de 17 dates et 23 spectacles se sont vendus en quelques heures, et la demande était si forte que des concerts supplémentaires ont été ajoutés à New York et Los Angeles ; ils ont fini par jouer devant plus de 335 000 fans sur la tournée. Les Stones ont commencé par répéter dans le sous-sol de Stephen Stills avant de passer à une scène sonore des studios Warner Bros.

Ils ont volé entre la plupart des concerts, tout en se basant à Los Angeles et à New York pour une partie de la tournée. Ils montaient aussi assez souvent sur scène en retard – parfois très tard. Le 8 novembre à Inglewood, en Californie, ils n’ont commencé leur deuxième spectacle qu’à 4 heures du matin. Robert Hilburn, écrivant dans le Los Angeles Times, a demandé : « Les Stones ont réussi à transformer l’indignation en art. Sont-ils vraiment capables d’utiliser tout cet argent ?

Les émissions qui apparaissent sur l’album

Glyn Johns a enregistré ses concerts au Civic Center de Baltimore le 26 novembre et au Madison Square Garden, à New York, les 27 et 28 novembre. Le groupe a décidé d’appeler son deuxième album live Get Yer Ya-Ya’s Out! et le sort en septembre 1970.

A l’origine, il devait s’agir d’un double album, comprenant des morceaux de BB Roi et Ike et Tina Turner. Mais, comme l’a dit Mick à l’époque, « Decca n’était pas intéressé. « Qui est BB King ? Qui sont ces gens?’ ils ont demandé. Ils ne savaient tout simplement pas qui étaient ces actes ! Donc à la fin, j’ai tout abandonné parce que ça ne valait tout simplement pas la peine de continuer. Pour la sortie du disque pour le 40e anniversaire, les morceaux de leurs invités ont été inclus avec quelques morceaux bonus supplémentaires des Stones.

Jimi Hendrix visité les Stones avant leur spectacle au Madison Square Garden et plus tard regardé le groupe sur scène derrière la pile de haut-parleurs de Keith; c’était aussi le 27e anniversaire de Jimi. « Je pense que j’ai cassé un bouton sur mon pantalon, j’espère qu’il ne tombe pas… vous ne voulez pas que mon pantalon tombe, n’est-ce pas ? » dit Mick avant que le groupe ne se lance Chuck Berryrythme de riffs. Cela faisait six ans qu’ils avaient appris « Carol » pour la première fois lors d’une répétition au Studio 51 à Soho. Ils l’ont inclus sur leur premier album, mais cela n’a jamais sonné mieux que sur scène en 1969.

Le 27 novembre, au Madison Square Gardens, Disc and Music Echo a rapporté : « Juste au moment où Ike et Tina terminaient leur set, Janis Joplin est montée sur scène et elle et Tina ont chanté ensemble. Incroyablement excitant, même si la clé de Janis n’était pas la même que celle que le groupe jouait. Les Stones eux-mêmes n’étaient pas contents et lui ont dit qu’elle ferait mieux de ne pas recommencer, sinon ils quitteraient la scène.

L’enregistrement, la pochette et le titre de l’album

Pour l’enregistrement en direct, ils ont utilisé The Wally Heider Mobile, et le remix et les overdubs ont été effectués aux studios Olympic Sound et Trident à Londres, entre janvier et avril 1970. Sa photo de couverture ironique de Charlie Watts a été prise par David Bailey, tandis que la pochette de l’album présente la brillante photographie d’Ethan Russell.

D’où les Stones ont-ils obtenu le titre inhabituel pour ce disque ? Blind Boy Fuller, de son vrai nom Fulton Allen, est né en Caroline du Nord en 1908. C’était un chanteur de blues. (Il n’était pas aveugle lorsqu’il était enfant ou adolescent, mais est devenu partiellement aveugle en 1926 et complètement aveugle à l’âge de 20 ans.) Il a enregistré pour la première fois en juillet 1935, et peu de temps après, il a passé une courte période en prison pour avoir tiré sur sa femme jambe! Il a enregistré une chanson intitulée « Get Your Yas Yas Out » le 29 octobre 1938 à Columbia, en Caroline du Sud. Fuller est décédé à l’âge de 32 ans en 1941.

La réception de l’album

Le disque est entré dans le palmarès des albums britanniques à la mi-septembre 1970 et a finalement atteint la première place, où il a passé deux semaines au sommet. Aux États-Unis, il n’a pu atteindre la 6e place qu’après être entré dans les charts à la mi-octobre, après avoir été publié plus tard aux États-Unis.

Aux États-Unis, le Tribune a demandé : « Dans cent ans, lorsque les chercheurs commenceront à examiner le phénomène pop, je me demande s’ils comprendront pourquoi les Rolling Stones étaient une légende à leur époque ? Une écoute de cet album et tout le monde devrait comprendre pourquoi. C’est l’un des albums rock par excellence de tous les temps.

