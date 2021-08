Les ROM personnalisées ont toujours leur place sur les téléphones Android

L’installation de ROM personnalisées sur les téléphones Android sert plusieurs objectifs. Les ROM pourraient offrir plus de fonctionnalités au-delà du logiciel par défaut de votre téléphone. L’utilisation d’une ROM actuelle peut être essentielle si vous utilisez un appareil vieillissant avec une prise en charge logicielle minimale ou inexistante. Ou, vous pourriez simplement avoir envie de quelque chose de différent.

Cependant, à en juger par l’opinion de nos lecteurs recueillie par notre récent sondage, la majorité de nos lecteurs ne se sont jamais souciés ou ne se soucient plus de ces choses. Voir les résultats ci-dessous.

Utilisez-vous des ROM personnalisées sur votre appareil Android ?

Résultats

Il s’agissait d’un sondage très populaire, qui a obtenu plus de 7 000 réponses sur notre site et bien d’autres sur Twitter et YouTube. Les trois plates-formes ont également produit des résultats très différents.

Commençons par notre site Web. Un peu moins de 35% des lecteurs utilisent actuellement des ROM sur leurs appareils. 39,1 % admettent qu’ils « avaient l’habitude de le faire », mais plus maintenant. Enfin, un peu plus d’un quart des votants déclarent n’avoir jamais utilisé de ROM personnalisées. Remarquablement, cela signifie que près de trois lecteurs Android Authority sur quatre ont utilisé les ROM à un moment donné.

Sur Twitter, nous avons vu un peu moins de 5 000 votes. Une proportion beaucoup plus importante d’électeurs (38%) sur cette plate-forme n’a jamais essayé les ROM, tandis que 16,6% utilisent actuellement des appareils avec elles. Cela laisse un peu plus de 45% des électeurs qui ont abandonné les ROM, les ayant essayés dans le passé.

Enfin, nous arrivons à YouTube. La majorité (46%) de notre public admet n’avoir jamais essayé de ROM personnalisées. 40% les ont essayés dans le passé, tandis que 14% utilisent actuellement une ROM personnalisée. Cela découle de plus de 16 000 votes.

En conclusion, il semble que la grande majorité de nos lecteurs utilisaient des ROM personnalisées, mais plus en raison d’améliorations logicielles, de problèmes avec les nouvelles fonctionnalités de sécurité de Google ou de problèmes généraux. Un peu plus d’un lecteur sur cinq utilise encore une ROM personnalisée.

Vos commentaires

Varusal : Plus maintenant car la plupart des applications, en particulier les applications financières, ne fonctionneront pas (grâce à SafetyNet). Boni M : J’avais l’habitude d’installer beaucoup de ROM personnalisées dans mes anciens appareils pendant près de 10 ans, mais de nos jours, je n’en vois plus la nécessité. La plupart des ROM OEM sont personnalisables et Android a mûri de nombreuses manières. SanBlarnoi : Je les utilise principalement parce que je veux des correctifs de sécurité mensuels et une interface utilisateur propre sans bloatware avec le matériel de mon choix. roaduardo : À l’époque, c’était un accro du flash. Mais les chargeurs de démarrage de nos jours peuvent être verrouillés assez serrés et puis il y a les applications financières qui ne fonctionneront pas (pour une bonne raison). La sécurité est devenue plus importante pour moi en vieillissant ? Je ne veux plus fouiller dans les tripes du logiciel de mon téléphone comme ça. C’était un passe-temps amusant, cependant. Seela : Je ne les utilise qu’une fois que l’OEM a abandonné le support pour mon appareil. Kean : J’utilise des ROM personnalisées pour les appareils pour lesquels l’OEM a abandonné leur prise en charge, cela pourrait augmenter la durée de vie utile du téléphone pendant de nombreuses années, surtout si l’appareil est officiellement pris en charge par LineageOS. Achyut Arjun: Les ROM personnalisées sont comme une nécessité pour moi, car je déteste la façon dont les OEM mettent une éternité à mettre à jour les téléphones, et certaines ROM personnalisées offrent également une expérience Android stock beaucoup plus propre et sans publicité. YT Cast : Je ne les roote pas car ils semblent trop compliqués, mais je suis tellement amoureux du OnePlus 8T que je pense que je vais essayer de le rooter pour garder les mises à jour du système d’exploitation. Arun Udayakumar : J’ai utilisé des ROM personnalisées sur tous les téléphones Android que j’ai possédés.

C’est tout pour ce sondage ROM personnalisé. Merci d’avoir voté et commenté. Avez-vous des idées supplémentaires sur les résultats ou les ROM personnalisées ? Assurez-vous de les déposer ci-dessous.