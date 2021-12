Les romances TRÈS inattendues de 2021

En janvier Ben rompu avec sa petite amie Ana de Armas et deux mois plus tard, Jennifer Elle a fait de même avec son fiancé Alex Rodríguez.

Ben Affleck et Jennifer Lopez. (© .Images 1358671064.)

Peu de temps après, le chanteur et l’acteur ont commencé à être vus ensemble. Et enfin, voyages ensemble et rendez-vous plus tard, ils ont confirmé leur idylle avec une photo que l’actrice a publiée Léa Remini. Désormais, ils n’ont plus caché leur amour et ont même parlé de l’amour et de l’admiration qu’ils éprouvent l’un pour l’autre.

Adèle et Rich Paul. (Christian Petersen / . / © .Images ‹1329283368)

Adèle Oui Paul riche. Le chanteur et l’agent sportif ont suscité des soupçons lorsqu’ils ont été aperçus ensemble en juillet lors d’un des matchs de la finale de la NBA. Puis, en septembre, le Britannique a confirmé leur romance avec une photographie en noir et blanc attachante prise lors d’un photocall de mariage pour l’une des stars du basket-ball.

Travis Barker et Kourtney Kardashian. (NOAM GALAI / . pour MTV / ViacomCBS / © .Images 1339968998.)

Travis aboyeur Oui Kourtney kardashian. Un autre couple surprise de 2021. Ils étaient amis depuis des années; même le batteur de blink-182 a fait quelques apparitions dans L’Incroyable Famille Kardashian. Mais l’amitié s’est transformée plus tôt cette année et en février, ils ont confirmé leur romance. En octobre, le musicien s’est agenouillé devant la femme d’affaires sur la plage du Rosewood Miramar Beach Hotel à Santa Barbara, en Californie, et lui a demandé de l’épouser. Et elle a dit oui.

Tom Holland et Zendaya. (Emma McIntyre / . / © .Images 1358900212.)

Zendaya Oui Tom Holland. La bonne chimie qu’ils dégageaient dans les films Spider-man allait au-delà de la fiction. Depuis le premier volet de cette nouvelle franchise, les acteurs ont fait naître d’interminables rumeurs sur leur supposée romance, mais ce n’est qu’en juin 2021 qu’il est devenu clair qu’ils étaient plus que des amis : certains paparazzi les ont photographiés en train de s’embrasser dans une voiture à Los Angeles. . Puis, en septembre et à l’occasion de leur anniversaire, l’acteur a publié une photo sur laquelle ils apparaissent ensemble et sur laquelle on pouvait lire : « Mon MJ, passe un très bon anniversaire. Appelle-moi quand tu te lèves xxx » et elle a répondu : « Je t’appelle maintenant ».