Les Roms de Jose Mourinho ont un début désastreux pour 2022 avec deux cartons rouges lors de la défaite contre l’AC Milan, Tammy Abraham donne un penalty avant de marquer le talon arrière alors que Zlatan Ibrahimovic manque un tir au but tardif

Jose Mourinho souhaiterait peut-être que les vacances d’hiver de la Serie A durent un peu plus longtemps alors que son équipe rom a subi une défaite 3-1 contre l’AC Milan jeudi soir.

Le score ne reflétait pas tout le drame du match, car l’équipe de Mourinho a fait expulser deux joueurs et Milan aurait pu et aurait dû marquer plus.

L’équipe de Mourinho a perdu son premier match de 2022

Giroud a marqué un penalty tôt pour donner l’avantage à l’AC Milan

Le match a commencé par un cauchemar pour les visiteurs alors que Tammy Abraham a accordé un penalty à la septième minute.

C’est son ancien coéquipier de Chelsea, Olivier Giroud, qui est monté au créneau et a donné l’avantage à Milan.

Les choses sont allées de mal en pis alors que Junior Messias a doublé l’avance pour l’équipe locale alors qu’ils cherchaient à suivre le rythme de leurs rivaux Inter en haut du tableau.

Abraham a expié pour avoir accordé un penalty en déviant le ballon au fond des filets avec son talon cinq minutes avant la pause.

Abraham a marqué son septième but de la saison en Serie A

C’était son septième but en Serie A de la saison à ajouter aux trois passes décisives qu’il a déjà.

L’action chargée au cours des 45 premières minutes a vu quatre cartons jaunes distribués et ce sont les Roms qui ont été réduits à 10 hommes en seconde période.

Rick Karsdorp a reçu ses ordres de marche pour rendre la tâche secondaire de Mourinho encore plus difficile.

Rafael Leao a ensuite mis le jeu au-delà d’eux avec un but à la 82e minute pour leur donner un coussin de deux buts.

Ibrahimovic a raté un penalty tardif

Il y avait encore plus de drame à venir, car Gianluca Mancini a également vu rouge alors que Roma est tombé à neuf hommes.

Zlatan Ibrahimovic a ensuite vu un penalty de dernière minute sauvé par Rui Patricio pour épargner encore plus d’embarras à l’équipe de Mourinho.

