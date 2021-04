Les Rookies les plus inattendus du top 10

Comme chaque mercredi, la NBA a mis à jour sa liste de Recrues, celui qui mène toujours le numéro 1 du repêchage 2020, Anthony Edwards. Mais au-delà de cette solide avance de l’extérieur des Timberwolves du Minnesota, nous accueillons un certain nombre de noms plus qu’intéressants dans le top 10 et assez inattendus cette partie de la saison.

C’est le cas de Jae’Sean Tate (3, Houston Rockets), Desmond Bane (7, Memphis Grizzlies), Patrick Williams (9, Chicago Bulls) et Theo Maledon (10, Oklahoma City Thunder).