Les rotations de Pep ont battu Fulham

13/03/2021 à 23:09 CET



Le Manchester City il ne freine pas même avec des rotations. Les de Guardiola ils ont secoué le Fulham après une seconde mi-temps retentissante, où tous les buts sont venus. Marqué le chemin Pierres de John, revendiqué une fois de plus comme l’un des joueurs de l’année pour Pep, et avec un avantage sur le tableau de bord, les «citoyens» se sont déchaînés. Gabriel Jesus et Agüero ils ont condamné. L’Argentin a de nouveau rencontré l’objectif du Premier ministre, où n’a pas composé depuis janvier 2020.

PLEIN MCI Fulham Aréole; Tete, Andersen, Adarabioyo, Aina; Reed, Anguissa, Lemina (Onomah, M. 73); Cavaleiro (Robinson, M.79), Loftus-Cheek (Mitrovic, M.63), Lookman. Manchester City Ederson; Pierres, Dias (Eric Garcia, M.75), Laporte; Cancelo, Rodri, Bernardo Silva (Fernandinho, M.67), Mendy; Ferran Torres, Agüero, Gabriel Jesus. Buts 0-1 M.47 Pierres; 0-2 M.56 Gabriel Jésus; 0-3 M.60 Agüero. Arbitre André Marriner. Pas de cartes. Stade Craven Cottage. Pas de spectateurs.

Guardiola a changé son système habituelLui, avec les Champions en vue et la volonté d’impliquer toutes ses troupes. Mendy Il est entré comme une voie dans un onze avec trois centraux et trois références ci-dessus comme Gabriel Jesus, Agüero et Ferran Torres. Ils n’ont pas joué pendant une minute De Bruyne, Gündogan, Sterling et Foden, qu’ils sont arrivés frais à la Ligue des champions après une exposition de garde-robe par City.

Moins fluide au départ, avec les rotations et le nouveau schéma, le crash s’est ouvert après la pause. Le ballon leur a été relâché: une faute latérale rebondie par J’annule terminé avec Des pierres en tête du filet. Il a pu faire plus avec la défense de Fulham, mais le moment du défenseur central anglais est spectaculaire: il a ajouté le quatrième but de ses 10 derniers matchs de Premier. Ce ne serait pas la seule erreur de Fulham en défense: quelques minutes plus tard Cavaleiro la vie était compliquée lorsque le ballon était lancé, et il a fini par abandonner la possession sous la pression de Rodri et Gabriel Jesus. Le Brésilien a reçu le cadeau, a affronté Areola, l’a tiré au sort et a doublé l’avance pour vider les portes.

La broche de la nuit a été posée par Agüero. En manque de rythme et de minutes, il a terminé le match entier pour la première fois cette saison et a trouvé le prix sur le point de penalty. Il l’a habilement provoqué Ferran torres, établi par Adarabioyo. Et le Kun n’a pas pardonné. Il reste huit matchs de Premier ministre à Guardiola et ils sont séparés par un maximum de cinq victoires pour regagner le trône d’Angleterre.