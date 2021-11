Les roues du bus tournent en rond – sur nos têtes

Permettez-moi de me féliciter un instant.

Je suis un gars assez intelligent ; Assez intelligent pour que j’aie vu dès le début à quel point Facebook était insidieux, et par conséquent, je n’y ai jamais été entraîné. Je me suis souvent moqué de ceux qui l’étaient (et je le fais toujours). Parce que je n’ai jamais adhéré à l’entreprise, je ne me sens pas trahi par Facebook. Je ne suis pas content qu’ils profitent des gens stupides comme ils le font, mais s’occuper des gens stupides qui font des choses stupides est un modèle commercial légitime depuis des millénaires. Je ne peux pas leur reprocher de dominer le monde en reconnaissant que, dans l’ensemble, les gens sont stupides.

J’ai utilisé Twitter avant que l’entreprise ne se réveille et que Jack Dorsey se comporte comme s’il était la seconde venue de Raspoutine (à la fois dans l’apparence et dans l’importance supposée). J’ai utilisé Google à l’époque pour la même raison que j’utilise Amazon maintenant ; car malgré de nombreux défauts, ils étaient tout simplement le seul spectacle en ville qui pouvait livrer ce qu’ils font.

Que vous les aimiez ou que vous les détestiez, vous ne pouvez pas contester le succès de leur modèle et leur capacité à tenir cette promesse.

Pourtant, aucune de ces sociétés n’avait la capacité de me faire me sentir trahi, parce qu’elles étaient les produits pervers d’une génération perverse, profitant d’un réseau pervers de malveillance. Internet n’existe pas depuis assez longtemps pour générer trop de « fidélité » (à quelques exceptions notables près décrites ci-dessous), donc lorsque ces entreprises se sont « réveillées », ou ont affiché leur philosophie d’entreprise « tout droit sortie d’Hadès », ou les deux – eh bien, je n’ai pas été très surpris. Déçu, bien sûr, mais pas vraiment blessé par la révélation. Le mal est comme le mal, et quiconque a jeté un coup d’œil même le plus bref derrière le rideau pouvait voir les arts sombres à l’œuvre avec chacune de ces opérations.

Il y en a eu quelques-uns qui m’ont dérangé, cependant, et certains continuent de le faire. Avant d’utiliser Amazon, j’étais très actif sur eBay en tant qu’acheteur et vendeur jusqu’à ce qu’ils gaspillent toute la bonne volonté possible (encore et encore). Leur erreur était moins de se réveiller (bien qu’ils en aient beaucoup) plutôt que de simplement chier de manière inexcusable sur les vendeurs qui les ont fait ce qu’ils sont. Même si j’aimerais voir Facebook ou Amazon ou l’une des douzaines d’autres entreprises ignobles s’effondrer et brûler, je ferais la queue dans le froid pendant une semaine juste pour être l’un des premiers à allumer une allumette sur eBay .

Je peux dire la même chose à propos de PayPal, qui a porté l’éveil à un tout nouveau niveau tout en exerçant un pouvoir qu’ils ne devraient tout simplement pas avoir légalement sur des personnes qui, à un moment donné, ont été incitées à utiliser leur «service», pour que ce service change continuellement. mains et philosophies. Les personnes qui ont construit tout leur modèle commercial autour de la combinaison d’eBay et de PayPal ont vraiment subi de graves blessures de la part de ces entités désormais pathétiques, et la plupart n’ont tout simplement pas eu le choix de ce qui leur est arrivé ou de ce qu’elles peuvent faire à ce sujet. Ils sont coincés entre accepter le joug et le fouet, ou tout perdre. Considérez-le comme la version de vente et de financement du mandat du vaccin Biden.

Pourtant, je ne peux pas suggérer que ces déceptions soient très légères. Il est vrai qu’eBay et PayPal ont merdé partout sur les personnes qui les ont construits à partir de rien, mais quelque part le long de la ligne, la direction de l’entreprise a pris la décision commerciale que la loyauté n’est pas importante. Ils ne montrent aucune loyauté envers leurs clients, et ils se moquent bien de savoir si leurs clients leur sont fidèles. Telle est la nature d’une clientèle potentiellement illimitée, je suppose. Va te faire foutre, on va juste trouver un autre meunier pour te remplacer ; c’est leur nouveau modèle d’affaires, apparemment. Et les deux sociétés sont toujours là, donc je suppose que ça marche.

Je ne me sens pas aussi offensé par cela parce qu’il s’agissait de nouvelles entreprises lorsque moi et des gens comme moi nous sommes joints à eux. Quiconque s’implique dans ce qui s’apparente à une start-up ne peut pas être surpris lorsque la direction de l’entreprise commence à errer en essayant de trouver la voie sur laquelle elle souhaite finalement s’engager. Le fait que ces entreprises aient choisi la voie qu’elles ont empruntée témoigne de la stupidité collective de leurs dirigeants, plus que de la stupidité collective de leur clientèle initiale. Nous avons roulé avec eux « sur spécifications », et nous nous sommes brûlés. Ce genre de choses arrive quand vous sortez avec le petit nouveau en ville, comme nous le faisions tous. J’applique généralement cette même norme à toutes les entreprises centrées sur Internet ; s’ils sont arrivés sur les lieux avec l’avènement d’Internet, aucune grande loyauté ne peut être accordée à aucun d’entre eux, ni attendue d’aucun d’entre eux. C’est comme ça.

Mais il existe de très nombreuses entreprises qui existaient avant Internet et dont on devrait à juste titre attendre une grande loyauté, car une grande loyauté leur a été versée au fil des ans. Certains peuvent être cités comme des exemples particulièrement flagrants de prise de décision merdique à l’ère du « réveil » parce qu’ils ont jeté des générations entières de clients fidèles sous le bus avec leur volonté incessante de courtiser la foule des derniers temps.

Parmi ceux-ci se trouvent les deux éditeurs de bandes dessinées « de l’âge d’or » qui, maintenant qu’ils sont passés à Hollywood plutôt qu’au papier journal recyclé, ont apparemment décidé que les geeks qui ont beaucoup souffert pour les garder en affaires ne valent plus la peine de s’accroupir pour eux. . Marvel et DC Comics étaient les « géants » d’une industrie moins que gigantesque, et les gens comme moi – des nerds intelligents de la bande dessinée qui ont pris les abus qui nous ont été infligés pour notre obsession de tourner les pages et notre dévouement à leur produit – sont absolument les serfs qui les a couronnés roi. En fait, c’est plus que cela ; nous étions les clients du pain et du beurre qui ont maintenu ces entreprises en vie à une époque qui n’était pas aussi certaine pour eux qu’elle l’est maintenant.

Alors, comment ces entreprises, maintenant qu’elles ont atteint le statut monolithique, ont-elles remboursé ceux d’entre nous qui avons passé d’innombrables heures et tout notre argent à tondre la pelouse sur leur produit pendant des décennies avant leur découverte par des cinéphiles ennuyés ?

Ils se sont réveillés, rendant Superman et Robin bisexuels et Captain America homosexuels.

Maintenant, avant que tous les klaxons ne sonnent et que la foule non hétérosexuelle sorte en mode fourche complète, je ne suis pas anti-gay OU anti-bi; en fait, bien au contraire. Je n’ai pas non plus de problème avec Marvel ou DC produisant des super-héros gays et bi. Mais pas ces super-héros. Ceux-ci sont emblématiques, représentant une histoire spécifique et une philosophie spécifique qui n’a besoin d’aucun ajustement. Si vous devez absolument faire une sorte de déclaration, un signe de tête monumental envers des choix de style de vie non hétérosexuels, alors je suppose que le « coming out » de Robin peut au moins être accepté; beaucoup d’entre nous pensaient qu’il était au moins bi depuis le début. Mais il n’y a aucune raison sur Terre de présenter Superman comme soudainement bisexuel, autre que pour le choc et pour se prosterner devant la foule LGB. Ce n’est pas nécessaire. Ce n’est pas intéressant. Cela n’ajoute rien, ni au personnage ni à huit décennies de scénario. C’est de l’éveil et de la manipulation dans un seul paquet laid, sous stéroïdes.

Ce qui est le plus ennuyeux à ce sujet, c’est qu’il nous faut tous ceux d’entre nous qui sommes des fans de longue date, dont chaque minute supplémentaire et chaque centime supplémentaire de l’école primaire à l’université ont été dépensés pour soutenir ces personnages et ces intrigues (sans parler des entreprises qui les produisaient) et nous coupe complètement de l’équation. DC Comics m’a-t-il demandé si je voulais un super-héros gay ou bi ? Non, ils ne l’ont pas fait, mais j’aurais dit « bien sûr – assommez-vous ». M’ont-ils demandé si je voulais un Superman bisexuel ? J’aurais perdu la tête. Il n’y a aucune raison pour un Superman bisexuel. Il n’y a aucune logique à un Superman bisexuel. Il n’y a aucun but pour Superman bisexuel, sauf pour dire à la foule non-hétéro de johnny-venue « regardez ce que nous avons fait! »

La vie sexuelle de Superman ne me regarde pas, pas plus que ma vie sexuelle n’est la sienne. Je suppose que l’on peut tirer quelque chose du fait qu’il s’habille et se déshabille dans une cabine téléphonique, mais pour mon argent, c’est l’étendue de ce que nous devons savoir sur ses affaires privées. Et il voulait clairement que ses affaires privées restent ainsi, sinon il ne se serait pas embêté avec des cabines téléphoniques et un alter ego aux manières douces en premier lieu.

Non, il n’y a aucune raison d’explorer une identité sexuelle alternative pour Superman (qui a été le beau de Lois Lane pendant toute son existence jusqu’à présent) sauf pour pousser un récit inutile, gratuit et franchement prétentieux.

Cela frappe clairement ceux d’entre nous qui sont dans le bus de DC Comics depuis des décennies.

Maintenant, nous sentons ce bus alors qu’il nous écrase. DC nous a jeté dessous.

Je suppose que leur pensée est que nous vieillissons tous maintenant et que nous n’achetons pas autant de bandes dessinées. Et ils auraient raison. Mais cela ne leur donne pas le droit de détruire nos légendes et nos favoris. Créez de nouvelles légendes et favoris pour la foule montante (bi, gay, peu importe). Laissez ceux avec qui ma génération a grandi et vieilli seuls.

Mais ils ne le feront pas, parce qu’ils s’en moquent. Qu’allons-nous faire ? Arrêter d’acheter des bandes dessinées que nous n’avons pas achetées depuis des années ? Boycotter les films dont on s’en fout de toute façon ?

Non, nous allons juste nous plaindre de ça et de rien d’autre. Sauf…

… tôt ou tard, Marvel et DC vont lancer leurs propres services de streaming. Mes enfants vont probablement être des clients potentiels de premier ordre, et ils pourraient même réclamer les produits éveillés colportés par ces entreprises auxquelles j’étais autrefois fidèle et qui se sont avérées tout sauf fidèles envers moi.

Désolé, les enfants. Papa est le gardien.

Il est temps pour Marvel et DC de goûter leur propre caoutchouc Goodyear. Les roues de l’autobus vont et viennent…

