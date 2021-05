Les rouges affrontent un match clé dans la course de la Ligue des champions alors que Chelsea et Leicester regardent

Liverpool fait face à un voyage difficile à Burnley ce soir alors que la course aux places en Ligue des champions continue de se réchauffer.

Le gardien Alisson a maintenu en vie les quatre meilleurs espoirs de Liverpool en marquant dimanche un superbe vainqueur de dernière minute à West Brom.

.

Liverpool de Jurgen Klopp cherche à se classer parmi les quatre premiers cette saison

Et après la victoire de Chelsea sur Leicester hier soir, Liverpool passera désormais à la quatrième place avec une victoire à Turf Moor.

Une victoire verrait Liverpool passer au niveau des points avec les Foxes et les hommes de Jurgen Klopp ont une différence de buts supérieure. Leicester affrontera ensuite Tottenham le dernier jour alors que les Reds accueillent Crystal Palace.

Burnley a peu à jouer mais a battu Liverpool 1-0 à Anfield en janvier.

Burnley v Liverpool: Comment écouter

Ce match débutera à 20h15 le mercredi 19 mai.

La couverture complète de Turf Moor sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 20 heures.

Hugh Woozencroft sera votre hôte et les commentaires viendront de Sam Matterface et Trevor Sinclair.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

.

Alisson Becker a marqué un incroyable vainqueur pour Liverpool contre West Brom dimanche Burnley v Liverpool: Actualités de l’équipe

Le gardien anglais Nick Pope pourrait à nouveau manquer à la rencontre de Burnley avec Liverpool.

Pope a raté la défaite 4-0 à domicile contre Leeds samedi en raison d’une blessure au genou, et Sean Dyche a déclaré que le joueur de 29 ans était “ touch and go ” pour revenir.

Dale Stephens et Phil Bardsley ont tous deux été exclus suite aux opérations, rejoignant Robbie Brady et Kevin Long sur la liste des joueurs qui ne reviendront pas ce trimestre.

Alex Oxlade-Chamberlain sera de retour dans l’équipe de Liverpool après une maladie.

James Milner a repris l’entraînement mardi et pourrait être en lice pour une place sur le banc qui contenait quatre diplômés de l’académie à West Brom.

Diogo Jota a une petite chance d’être en forme pour le dernier match de la saison ce week-end après qu’un deuxième scan sur une blessure au pied a révélé que le problème n’était pas aussi grave qu’on le craignait.

Burnley v Liverpool: Qu’est-ce qui a été dit?

Le vainqueur incerdible d’Alisson à West Brom a fait croire à Jurgen Klopp que le destin joue un rôle dans la candidature de Liverpool à la qualification pour la Ligue des champions.

«Ne croyons-nous pas tous au destin tant que nous ne nous rendons pas compte que ce n’est pas censé être? il a dit.

«C’est ce que c’est, car les êtres humains sont toujours comme ça. Nous croyons toujours jusqu’à ce que nous réalisions que c’était le mauvais moment.

«C’était un moment très positif et à ce moment-là, il semblait que ça (la qualification en Ligue des champions) était censé être, mais si nous terminons la saison maintenant, nous sommes cinquièmes, alors cela n’a pas beaucoup de sens.

«Si nous gardons le nombre de points que nous avons, nous ne terminerons même pas la saison en cinquième position. Cela signifie qu’il y a encore du travail à faire. Si c’est le destin ou non, nous verrons après la fin de la saison.

«C’est pourquoi nous n’étions pas super, super optimistes en pensant ‘Ouais, nous le ferons’ parce que nous avons vraiment eu des leçons cette année et l’une des leçons que j’ai apprises très tôt dans ma vie est de ne pas célébrer la veille de la nuit.

«Rien n’est encore arrivé. Nous nous sommes qualifiés uniquement pour les demi-finales (c’est-à-dire: deux matches à jouer). C’est bien, maintenant nous devons nous assurer que nous sommes prêts pour cela.

«C’est une période assez intense de la saison pour nous.

«Cela fait du bien sur le moment, mais nous avons eu des phases au cours de la saison où il était difficile de ne pas pouvoir surmonter le match correctement, puis le prochain match nous attend.

«Nous devons être chanceux avec les blessures. Nous n’avons pas beaucoup d’options dans certains postes. Peut-être que nous le méritons (qualification pour la Ligue des champions) avec les blessures avec tout ce que nous avons vécu cette année.

.

Ashley Barnes a renvoyé Burnley pour une victoire 1-0 à Liverpool en janvier Burnley v Liverpool: Statistiques et faits du match Burnley cherche à compléter son premier doublé en championnat contre Liverpool depuis la saison 1929-30, après avoir mis fin aux 68 matchs des Reds sans défaite. Liverpool a remporté cinq de ses six matchs à l’extérieur de Premier League contre Burnley, remportant leurs trois derniers matchs à Turf Moor depuis une défaite 2-0 en août 2016.Burnley pourrait devenir la première équipe à réaliser le doublé de la Premier League. Liverpool depuis West Ham et Manchester United l’ont fait en 2015-16. Les Clarets seraient la première équipe à terminer dans la moitié inférieure du tableau à battre Liverpool deux fois dans la même saison de championnat depuis Blackpool en 2010-11.Dans leurs deux premières campagnes en Premier League, Burnley a battu les Spurs 4-2 (2009-10). ) et a fait match nul 0-0 avec Stoke (2014-15) lors de leurs derniers matchs à domicile de la saison. Depuis leur retour en 2016-17, les Clarets ont perdu leurs quatre derniers matchs de championnat à Turf Moor et Liverpool a remporté son dernier match de championnat à l’extérieur au cours de chacune des deux dernières saisons – ils ne l’ont pas fait dans plus de campagnes consécutives depuis une série de trois entre 1987-88 et 1989-90.Liverpool a perdu deux de ses cinq derniers matchs de Premier League disputés le mercredi (W2 D1), contre Arsenal en juillet 2020 et Brighton en février de cette année. Avant cela, Liverpool était invaincu en 24 matches de championnat disputés mercredi (W18 D6) .Burnley est sans victoire lors de ses neuf derniers matchs à domicile en Premier League, leur plus longue course sans victoire à domicile dans l’élite. Les Clarets ont eu pour la dernière fois une période plus longue sans victoire en championnat à domicile (aucune division) entre mars et septembre 1984 (10 matchs dans le troisième niveau) .Après avoir marqué lors de son premier match de Premier League contre Burnley, Mo Salah de Liverpool n’a maintenant pas réussi à trouver le net dans ses cinq derniers contre les Clarets. C’est sa plus longue course sans but contre un adversaire spécifique dans la compétition. Ashley Barnes a marqué le vainqueur pour Burnley contre Liverpool à Anfield cette saison. Le dernier joueur à marquer à domicile et à l’extérieur contre eux pour les Clarets dans la même saison de championnat était Willie Irvine en 1965-66.Burnley a perdu ses quatre matchs de Premier League avec Bailey Peacock-Farrell dans le but cette saison, concédant 14 buts en le processus.