Les rouges veulent se venger en quart de finale de la Ligue des champions

Liverpool se rendra au Real Madrid mardi soir pour le match aller de son quart de finale de la Ligue des champions – en direct sur talkSPORT.

Il s’agit de la première rencontre entre les deux clubs depuis la finale de 2018, que les Reds ont perdue 3-1 après deux erreurs du gardien Loris Karius.

Les fans de Liverpool en veulent toujours à ce match

On se souvient également du match pour un but merveilleux de Gareth Bale et une blessure à Mohamed Salah, infligée par le capitaine des Blancos, Sergio Ramos.

Liverpool tentera de se venger alors qu’il cherche à oublier sa triste défense de titre avec plus de succès en Europe.

Real Madrid vs Liverpool: comment écouter

Le match aura lieu à l’Estadio Alfredo Di Stefano le mardi 6 avril avec le coup d’envoi à 20h.

Notre commentaire en direct vous sera présenté par Jim Proudfoot et Stuart Pearce.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

Real Madrid vs Liverpool: nouvelles de l’équipe

La grande nouvelle est que le vétéran de Madrid Ramos manquera le choc en raison d’un problème de mollet.

Zinedine Zidane est également sans Dani Carvajal et Federico Valverde, tandis qu’Eden Hazard n’est pas dans l’équipe malgré les suggestions selon lesquelles il pourrait revenir de son dernier revers sur blessure.

Le temps d’Eden Hazard au Real Madrid a été marqué par une blessure

Comme Madrid, les problèmes de blessures de Liverpool cette saison ont été bien documentés, avec Jordan Henderson, Joel Matip, Joe Gomez et Virgil van Dijk tous absents de longue durée.

Real Madrid vs Liverpool: ce qui a été dit

Le patron de Madrid, Zidane: «En fin de compte, nous méritons la confiance. Ce qui est dit, nous ne pouvons pas changer tout cela. Ce que nous pouvons faire, c’est notre travail tous les jours.

«Mais à travers l’histoire, cette équipe retourne autour des choses qui ont été dites. Nous n’abandonnons jamais les choses, jamais. Bien qu’il y ait une chance, nous nous battons toujours.

«Nous avons eu des moments difficiles, maintenant nous sommes dans un bon moment, même si cela ne veut rien dire pour le moment. Nous devons continuer à nous battre et à rivaliser. »

Le manager de Liverpool Klopp: «Ma motivation est au plus haut niveau car c’est la Ligue des champions, nous voulons passer au tour suivant, nous jouons au Real Madrid.

Les hommes de Klopp se battent pour un top quatre dans ce qui a été une saison nationale décevante

«Cela n’a rien à voir avec 2018, mais quand j’ai obtenu le tirage au sort – parce que c’est la première fois que nous jouons au Real Madrid depuis, bien sûr, je me suis souvenu du match.

«J’ai dit après ce match que si quelqu’un me demandait une semaine plus tard ou un mois plus tard si j’inviterais Sergio Ramos à mon 60e anniversaire, alors je dirais non! J’y repenserais.

«C’est un grand footballeur mais je n’ai pas aimé ce qui s’est passé cette nuit-là. C’était une nuit étrange pour nous mais c’est il y a longtemps et je ne peux pas retrouver ce sentiment, cette colère ou autre, alors je n’essaye même pas.

«Nous ne sommes pas en tournée de vengeance ici. Je ne crois pas trop à la vengeance, mais ce serait bien de passer, car cela signifierait que nous sommes au prochain tour.