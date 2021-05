Les routeurs ont retenu le dernier des nombreux obstacles à l’audit du Sénat de l’Arizona sur les élections de 2020 ⋆ .

Les responsables du comté de Maricopa, en Arizona, ont dressé un autre barrage routier avant l’audit des élections de 2020 du Sénat de l’État cette semaine, refusant de rendre une partie des documents assignés à comparaître en raison des risques de sécurité présumés qu’ils posent.

Ce refus est venu sous la forme d’une lettre lundi du bureau du procureur du comté de Maricopa qui citait «un risque de sécurité important pour les données des forces de l’ordre utilisées par le bureau du shérif du comté de Maricopa ainsi que par de nombreuses agences fédérales».

Dans son assignation, le Sénat de l’État de l’Arizona avait demandé, en partie, «l’accès ou le contrôle de tous les routeurs, tabulateurs ou combinaisons de ceux-ci, utilisés dans le cadre de l’administration des élections de 2020, et l’adresse IP publique du routeur».

La lettre de lundi du MCAO a déclaré que le comté refusait de remettre ces routeurs ou même des copies numériques d’entre eux, citant un prétendu «risque de sécurité» associé au matériel.

Le porte-parole du comté, Fields Moseley, a déclaré jeudi à Just the News que «les routeurs que l’assignation du Sénat a commandés au comté apportent leur soutien [more than 50] et pas seulement les opérations électorales », y compris« les données critiques de l’application de la loi qui, selon la loi, ne peuvent pas être divulguées, ainsi que les informations de santé protégées des résidents du comté de Maricopa et les numéros complets de sécurité sociale ».

«En fournissant les routeurs, ou même des images virtuelles de routeurs, les données sensibles et la vie des forces de l’ordre pourraient être mises en danger», a-t-il ajouté.

Cette explication semble entrer en conflit avec la décision de février du juge de la Cour supérieure du comté de Maricopa, Timothy Thomason, dans laquelle le juge a ordonné à Maricopa de se conformer à l’assignation du Sénat de l’État. Répondant aux nombreuses objections du comté à l’assignation, Thomason a fait valoir que les allégations de Maricopa concernant les problèmes de confidentialité ne prévalent pas sur les exigences de l’assignation.

«Les sénateurs avaient le pouvoir d’émettre des assignations à comparaître et ont le pouvoir statutaire de faire exécuter ces assignations de la manière énoncée dans les statuts», a écrit Thomason. «Les assignations à comparaître sont, en substance, l’équivalent d’une ordonnance de la Cour, exigeant la production de certaines informations. Le comté ne peut pas éviter une assignation fondée sur des lois qui exigent que le matériel assigné reste confidentiel. »

La décision de Thomason constituait «une entrée minute que les assignations à comparaître sont légitimes et exécutoires par le Sénat», a déclaré Moseley. «Le comté de Maricopa a travaillé dur pour se conformer aux exigences de l’assignation et a essayé de résoudre ce risque pour la sécurité de plusieurs manières. Nous continuons à étudier cette question. »

Ken Bennett, ancien secrétaire d’État de l’Arizona et agent de liaison actuel entre l’équipe d’audit et le Sénat de l’État, a déclaré que la législature s’efforçait d’obtenir les routeurs malgré le refus du comté. “Je ne sais pas pourquoi les routeurs dans un centre de tabulation et d’élection ont quelque chose à voir avec le bureau du shérif du comté de Maricopa ou de nombreuses agences fédérales”, a déclaré Bennett à Just the News jeudi.

Moseley a déclaré que le comté “travaillait avec les professionnels de l’informatique pour mieux expliquer la fonction de ces routeurs, car beaucoup de gens le demandent.”

Si le comté l’emporte, cela pourrait signifier qu’une partie importante de l’élection est elle-même effectivement non vérifiable, dans la mesure où une bonne partie des données électorales peut être stockée sur du matériel protégé par des revendications de confidentialité adjacentes.

L’audit de l’Arizona a été l’effort le plus médiatisé des républicains à ce jour pour enquêter sur les résultats de l’élection de l’année dernière pour s’assurer que le résultat officiel de cette course était correctement certifié, la controverse sur les routeurs n’étant qu’un des nombreux barrages routiers levés par le comté. au cours des derniers mois.

Les républicains du Sénat de l’État se sont battus pendant plusieurs mois pour obtenir l’audit, luttant contre le problème devant un tribunal de l’Arizona avant d’obtenir le feu vert plus tôt cette année.

Une autre contestation judiciaire lancée par les démocrates d’État a pris fin cette semaine avec un accord entre le Parti démocrate de l’Arizona, la présidente du Sénat de l’État, Karen Fann, et plusieurs autres parties, dont Cyber ​​Ninjas, la société de sécurité basée en Floride qui mène l’audit.

Cet accord stipulait en partie que les travailleurs de Cyber ​​Ninjas «ne compareront pas les signatures sur les enveloppes de vote anticipé avec les signatures du fichier d’inscription des électeurs». L’accord exigeait également que les auditeurs mettent en place de nombreuses mesures de sécurité pour garantir l’intégrité du matériel de vote archivé.

La présidente du Sénat de l’État, Karen Fann, a déclaré à Just the News que la vérification des signatures serait entreprise «si nécessaire» et que rien dans l’accord n’empêche les auditeurs de faire correspondre les signatures.

Fann a déclaré que la correspondance de signature ne se produira que lorsque la signature elle-même n’est pas claire “ou tout autre cas où nous aurions besoin d’une vérification supplémentaire.”

«Les signatures sont déjà capturées sur les images de l’enveloppe du bulletin de vote», a-t-elle déclaré. “Si, pour une raison quelconque, nous ne pouvons pas voir clairement l’image de la signature, nous pouvons faire correspondre l’enveloppe réelle.”

Le rôle de Cyber ​​Ninjas dans l’audit a été controversé, en grande partie en raison des affirmations de critiques selon lesquelles la société est indûment secrète au sujet de ses sources de financement.

La controverse s’est également intensifiée ces derniers temps autour de la gouvernance électorale du comté de Maricopa. La présidente du GOP de l’Arizona, Kelli Ward, a publié mercredi une photo de ce qu’elle prétendait être “les serveurs pour les élections de Maricopa Co” ainsi que “des disques externes chargés avec les totaux des votes anticipés tous les soirs.” Elle a dit qu’on lui avait dit que les lecteurs avaient été «emmenés à un« endroit non divulgué »hors site tous les soirs pour des raisons de sécurité» par un employé ou un entrepreneur national travaillant pour [the county]. »

Fields a expressément nié que des travailleurs du Dominion aient participé à la collecte des résultats hors site. Il a déclaré que le comté avait créé «deux sauvegardes quotidiennes de l’élection avec des données de tabulation quotidiennes», dont l’une était stockée sur place et l’autre stockée dans «un endroit sécurisé hors site dans une installation du comté» avec «un accès hautement restreint».

«La sauvegarde est créée en cas de catastrophe (par exemple, incendie, inondation) à MCTEC et les serveurs sur site sont rendus inutilisables», a-t-il déclaré.