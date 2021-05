Les routines de Chelly Cantú à EXATLON USA

Telemundo Chelly Cantú est le premier vainqueur d’Exatlon USA, et est également journaliste pour la cinquième saison.

Au fil des jours dans la cinquième saison d’Exatlon United States, les tensions commencent à être plus évidentes parmi les athlètes participants, et il est également impossible que toutes les émotions ne soient pas perçues dans l’équipe qui mène la compétition, comme c’est le cas. de l’animateur Frederik Oldenburg et de la journaliste de cette saison, Chelly Cantú.

Marisela «Chelly» Cantú est maintenant complètement habituée aux caméras car tout fan d’Exatlon United States sait qu’elle a été la gagnante de la première saison et est entrée dans l’histoire en devenant la première femme à gagner. L’ancienne gymnaste olympique qui a représenté son Mexique natal aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin s’est jointe en tant que présentatrice sportive lors de la quatrième saison d’Exatlón United States et a maintenant continué dans la cinquième, offrant un regard de près et authentique sur ce qui se passe sur chaque circuit., car seul un champion comme elle sait le faire.

Les questions de Chelly sont honnêtes, intelligentes et du point de vue de quelqu’un qui a déjà connu de très près les «sables les plus féroces de la planète». Chelly fournit également des conseils, des idées et des astuces à chaque athlète, qui bien sûr, sont toujours très utiles, notamment venant d’une femme qui a triomphé dans la compétition, sans avoir de référence préalable, puisqu’elle s’est imposée dès la première saison.

Tout ne fonctionne pas

Mais soyons clairs, entre les longues journées d’enregistrement à Exatlon United States, Chelly Cantú cherche des moments pour équilibrer ses journées entre travail et plaisir. Et elle le fait comme elle sait le mieux, à travers l’activité physique, et même en faisant un peu de TikTok, où vous pouvez voir la fille s’amuser beaucoup, s’amuser et avec beaucoup de rythme!

Chelly a récemment partagé une routine d’entraînement sur TikTok aux côtés d’adorables petits enfants avec la légende «🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍AMÉ». Ne manquez pas ce joli défi ici:

En tant que bon athlète, la motivation est la force de Cantú, dont il profite toujours à travers ses vidéos, pour fournir cet encouragement supplémentaire à ses centaines de milliers de followers et ainsi obtenir la meilleure version d’eux-mêmes.

Un peu de motivation pour moi, depuis quand j’étais un peu plus en forme 😎🤩 Chelly cantu

Et c’est que dans le monde d’aujourd’hui, nous n’avons pas tous le temps de nous soumettre à des routines d’exercices rigoureuses, c’est pourquoi Chelly partage également des moyens rapides d’exercer le corps pour se sentir mieux de manière globale:

Mais il y a toujours une opportunité de revenir à la discipline qui fut son “premier amour”, la gymnastique. Ici, Chelly a partagé faire un «poirier» populaire avec le message qui pourrait être traduit en espagnol comme suit:

“Une fois gymnaste, toujours gymnaste”

Quelque chose de curieux s’est produit lorsque Chelly a téléchargé cette vidéo sur son profil Instagram, elle-même n’a pas pu compléter la phrase car la plate-forme avait une erreur et l’a téléchargée dans le mauvais sens, elle a donc demandé à ses abonnés de continuer. A cela, Martibelle, une ancienne athlète d’Exatlon USA, a déclaré: “Une fois gymnaste, toujours à l’envers.” (Une fois gymnaste, toujours à l’envers).

