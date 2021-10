Les routines de l’Assistant Google peuvent maintenant commencer, que vous veniez ou partiez

Ne trébuchez plus jamais dans le noir

Avec autant de gadgets pour la maison intelligente sur le marché ces jours-ci, l’automatisation complète n’est pas seulement un rêve, c’est une réalité. L’application Google Home se synchronise déjà avec toutes vos ampoules, caméras et thermostats préexistants, les contrôlant en votre nom lorsque vous êtes en déplacement. Avec de nouvelles modifications apportées aux routines, le déclenchement de ces gadgets en quittant la maison est devenu beaucoup plus facile.

L’année dernière, Google Home Routines a ajouté la « détection de présence », qui, grâce à l’utilisation du suivi de localisation et de certaines astuces de l’IA, détecte lorsqu’une maison est vide pour éteindre les lumières, baisser la température et activer toutes les caméras de sécurité bien cachées. Aussi cool que cela puisse être de sortir sans se soucier de la consommation d’énergie de votre lampe, c’est un peu trop capricieux pour certains utilisateurs. C’est là qu’intervient la mise à jour d’aujourd’hui.

Comme repéré par 9to5Google, un nouveau démarreur pour arriver et partir vous offre à peu près les mêmes contrôles que la détection de présence, mais avec des résultats améliorés. Il utilise toujours les données de localisation pour déclencher une liste d’actions présélectionnée, mais au lieu de compter sur votre téléphone pour deviner quand vous avez quitté la maison, vous pouvez configurer des destinations spécifiques pour déclencher les commandes.

Par exemple, si vous vouliez vous assurer que les lumières s’allument quelques minutes avant d’arriver à la maison, définir un emplacement à proximité sur votre trajet domicile-travail pourrait déclencher ces actions. C’est beaucoup plus concret que d’espérer que votre téléphone détecte lorsque vous êtes presque à la maison, et vous pouvez même être averti lorsque la routine commence à s’exécuter.

Cette fonctionnalité est déjà disponible dans l’application Google Home et dans les paramètres de l’Assistant, donc si vous souhaitez commencer à expérimenter des commandes basées sur la localisation, vous avez tout le week-end devant vous.

Les animaux 3D de Google : plus de 100 créatures en réalité augmentée, dinosaures, insectes, ainsi qu’une liste de téléphones compatibles

C’est un zoo là-bas… et un zoo ici aussi !

Lire la suite

A propos de l’auteur

Will Sattelberg (620 articles publiés)



Will est un passionné d’Android depuis qu’il a obtenu son premier smartphone en 2011. Il adore regarder des films, a un arriéré sans fin de jeux vidéo et produit un podcast comique pendant son temps libre. Il vit à Buffalo, NY et est prêt à vous donner des recommandations d’ailes de poulet à tout moment. Il suffit de demander.

Plus de Will Sattelberg