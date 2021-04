Les roux supportent mieux la douleur

06/04/2021 à 11:27 CEST

Une nouvelle étude développée par des chercheurs du Massachusetts General Hospital, aux États-Unis, a réussi à expliquer pourquoi les personnes aux cheveux roux ont une plus grande tolérance à la douleur. Elle est due à une activité accrue des récepteurs opioïdes impliqués dans le blocage de la douleur, qui est associée à une réduction de la production d’hormones impliquées dans la sensibilité.

Selon un communiqué de presse, les résultats de la recherche pourraient être utilisés pour personnaliser les traitements pour les hommes et les femmes présentant ces caractéristiques. Par exemple, l’incapacité des personnes rousses à bronzer ou à assombrir leur peau est due à un mécanisme cellulaire spécifique qui, sur la base de ces découvertes, pourrait être modifié dans le futur.

Dans le même sens, la présence de différents seuils de douleur peut être prise en compte par les professionnels de la santé lors de la planification de thérapies ou d’interventions.

Bien que l’on savait déjà que les humains, les souris et les spécimens d’autres espèces animales aux cheveux roux ont une tolérance différente à la douleur, les résultats de l’étude publiée dans Science Advances nous permettent désormais de connaître les processus et mécanismes qui sous-tendent la présence de diverses douleurs. seuils basés sur les antécédents de pigmentation.

Un processus hormonal

Les scientifiques ont découvert que les cellules productrices de pigment dans la peau, appelées mélanocytes, contiennent une typologie différente du récepteur hormonal mélanocortine 1 chez les personnes aux cheveux roux. C’est précisément l’activité de ces hormones qui amène les mélanocytes à produire des pigments bruns, noirs, jaunes ou rouges, marquant les différents types de tons de peau.

Les variations du récepteur hormonal susmentionné marquent non seulement les tons ou les pigments: elles amènent également les mélanocytes à produire des niveaux inférieurs d’une molécule qui, après un long processus, est divisée en différentes hormones, certaines visant à bloquer la sensibilité à la douleur et d’autres à la responsabiliser. . Et c’est ici précisément où se situe l’axe du mécanisme découvert.

La présence de ces hormones maintient un équilibre entre les récepteurs opioïdes qui inhibent la douleur et les récepteurs de l’hormone mélanocortine 4, dédiée à l’amélioration de la perception de la douleur. Chez les personnes rousses, les chercheurs ont constaté une augmentation de l’activité des facteurs inhibiteurs et une réduction des agents analgésiques.

À la suite de ce processus, les hommes et les femmes aux cheveux roux ou les animaux atteints de cette maladie ont des seuils de douleur différents. En d’autres termes, ils sont capables de mieux résister à certains types de douleur dus aux modifications hormonales précédemment indiquées.

Régule la douleur

Pour David E. Fisher, l’un des auteurs de l’étude, «la compréhension de ce mécanisme permet de valider les preuves antérieures et une reconnaissance précieuse pour le personnel médical lorsqu’il s’occupe de patients dont la sensibilité à la douleur peut varier», a-t-il déclaré.

Dans le même temps, les scientifiques ont souligné que les résultats pourraient faciliter de nouvelles façons de manipuler les processus naturels du corps qui contrôlent la perception de la douleur, par exemple grâce à la conception de nouveaux médicaments qui inhibent les récepteurs de la mélanocortine 4 impliqués dans la détection de la douleur.

À présent, les scientifiques travaillent sur de nouvelles recherches visant à élucider comment des signaux supplémentaires dérivés de la peau régulent la douleur et l’activité des opioïdes. En acquérant une compréhension approfondie de ces voies, il sera possible d’avancer dans l’identification de stratégies innovantes visant à moduler la douleur avec des objectifs différents.

Référence

La signalisation MC4R réduite modifie les seuils nociceptifs associés aux cheveux roux. David E. Fisher, Kathleen C. Robinson et al. Science Advances (2021) .DOI: https: //doi.org/10.1126/sciadv.abd1310

photo: Pietra Schwarzler sur Unsplash.