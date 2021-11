Les Royal Marines dominent les troupes américaines alors que les généraux américains sont «obsédés par la théorie raciale» | Royaume-Uni | Nouvelles

Josh Hawley, qui siège au comité sénatorial des forces armées, a fustigé le secrétaire américain à la Défense Llyod Austin. À la suite de l’incident, M. Hawley a accusé la direction militaire américaine sous l’administration démocrate de Joe Biden d’être trop préoccupée par le fait que les soldats lisent sur la théorie critique de la race et la « rage blanche », au lieu de donner la priorité à la guerre.

Il a déclaré que cela montrait que, tandis que les États-Unis continuaient d’avoir les meilleurs soldats du monde, les démocrates transformaient l’armée en une « expérience sociale géante ».

Lors de l’exercice Green Dagger dans le désert californien fin octobre, les Royal Marines ont forcé les troupes américaines à demander une « réinitialisation » à mi-parcours, après que les Américains aient subi d’importantes pertes simulées.

À un moment donné, le « killboard » britannique a montré que presque tous les actifs américains avaient été détruits ou rendus inutilisables.

À la fin de l’exercice, les Royal Marines contrôlaient plus de 65% de la zone de combat, après avoir commencé avec moins de 20%.

LIRE LA SUITE:

Des troupes pour aider à «sauver Noël» et arrêter la crise hivernale

M. Hawley a déclaré que le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, avaient des priorités erronées.

Et il a déclaré que la Chine aurait observé la défaite des États-Unis face aux Royal Marines alors qu’elle envisageait une future invasion potentielle de Taïwan.

Interrogé sur la réaction de la Chine au triomphe britannique, M. Hawley a déclaré : « Ils se demandent probablement pourquoi des gens comme le général Milley et le secrétaire Austin passent autant de temps à recommander des livres sur la rage blanche, sur la théorie critique de la race, et ne sont pas plus axé sur la guerre.

« Voici mon point de vue. Nous avons les meilleurs soldats, aviateurs, Marines du monde entier. Nos soldats sont d’incroyables combattants. Laissez-les se battre.

« Entraînez-les à se battre. Laissez-les faire ce qu’ils font le mieux. Et arrêtez d’utiliser l’armée comme une expérience sociale géante, ce que la gauche semble vouloir. »

Plus tôt cette année, le général Milley a défendu l’armée en offrant aux soldats des instructions sur la théorie critique de la race et sur la « compréhension de la rage blanche ».

Il a déclaré au Congrès : « Personnellement, je trouve offensant que nous accusions l’armée américaine, nos officiers généraux, nos officiers et sous-officiers d’être, citons ‘réveillés’ ou autre chose, parce que nous étudions certaines théories qui existent. . »

M. Hawley a déclaré qu’il pensait que le général Milley était « assez désinvolte à propos de la menace de la Chine ».

A NE PAS MANQUER :

L’Espagne fait face à des appels pour permettre aux Britanniques plus de 90 jours [REVEAL]

Le Brexit gagne alors que Boris rompt les relations avec la Chine et surpasse l’UE [REPORT]

Joe Biden lance le défi avec un contrat de missiles de 650 millions de dollars [INSIGHT]

Il a déclaré que le Pentagone devrait donner la priorité à la préparation militaire pour défendre Taiwan.

Le sénateur a déclaré: « Nous devons nous préparer à défendre dès maintenant. Cela devrait être la priorité plutôt que d’assigner nos troupes à lire des trucs sur la théorie critique de la race, la rage blanche et la suprématie blanche et toutes ces autres poursuites de gauche. »

Cependant, il peut y avoir une raison valable pour le changement de politique américaine d’intégrer la théorie de la « rage blanche » dans leur programme d’études.

Les analystes de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme suggèrent que les idéologies d’extrême droite constituent la plus grande menace pour la sécurité nationale aux États-Unis.

Les chercheurs ont fait valoir que les extrémistes isolés aux États-Unis sont capables d’infliger des conséquences désastreuses au public, et comprendre l’état d’esprit derrière ces radicaux peut à la fois aider à prévenir de tels actes grâce à la collecte de renseignements, ainsi qu’à réagir aux incidents en direct.

Plusieurs incidents terroristes et fusillades de masse ont eu lieu aux États-Unis, et comme la théorie du terrorisme suggère qu’une publicité maximale pour une cause fait partie du modus operandi d’une attaque, les acteurs non étatiques violents recherchent des méthodes toujours plus dramatiques et sophistiquées. qui nécessitera un jour une intervention militaire.

Pour l’instant, les États-Unis peuvent se consoler que la session avec les Royal Marines britanniques était un exercice d’entraînement, mais avec la tension qui monte rapidement dans la région indo-pacifique, la pression est sur M. Biden et son entourage de défense pour maintenir un statu quo pacifique si c’est être à la hauteur de son rôle de puissance hégémonique.