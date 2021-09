Les Royals annulent tous les engagements après qu’un jeune membre a été testé positif pour COVID-19 | Royale | Nouvelles

in

Le roi Philippe et la reine Mathilde de la famille royale belge ont annulé leurs prochains engagements car ils sont isolés. Un membre de la famille non déclaré, supposé être l’un de leurs plus jeunes enfants, a été testé positif pour le virus, ce qui a amené le couple royal à limiter ses contacts sociaux.

L’annulation de leurs comparutions est une mesure de précaution après qu’un membre de la famille a été diagnostiqué avec le coronavirus.

Philippe et Mathilde ont tous deux effectué des tests PCR qui ont donné des résultats négatifs, mais la famille royale restera isolée par mesure de précaution.

Le couple a quatre enfants ensemble, la princesse Elisabeth, 19 ans, le prince Gabriel, 18 ans, le prince Emmanuel, 15 ans et la princesse Eléonore, 13 ans.

Bien qu’aucune confirmation n’ait été donnée quant au membre de la famille qui a contracté Covid, Belga, une agence de presse belge populaire, a émis l’hypothèse qu’il serait probablement l’un des plus jeunes des quatre enfants du couple.

À l’heure actuelle, aucune mise à jour n’a été faite concernant les personnes testées positives pour le virus.

Un communiqué publié par la famille royale disait simplement : « Suite à un cas confirmé de Covid-19 au sein de la famille royale, leurs majestés le roi et la reine ont décidé de limiter leurs contacts dans les prochains jours par mesure de précaution, conformément aux réglementations sanitaires. »

LIRE LA SUITE: La princesse Elisabeth de Belgique s’apprête à commencer ses études à Oxford

D’autres éléments de leur itinéraire, dont une visite de la reine Mathilde au Musée de la mode d’Anvers et l’apparition du couple au Stade Roi Baudouin au départ du Mémorial Van Damme, ont été annulés.

Hier (mercredi 1er septembre), le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique ont partagé un portrait de la « rentrée scolaire » de leurs quatre enfants alors que leur fille aînée, la princesse Elisabeth, se rend à Oxford.

L’image partagée via Instagram à la rentrée scolaire belge, montre les frères et sœurs royaux posant dans le parc de leur maison, le château de Laeken, à Bruxelles.

La princesse Elisabeth doit commencer un cours d’histoire et de politique de trois ans au Lincoln College de l’Université d’Oxford cet automne.

En tant qu’aînée du couple, la princesse Elisabeth est la suivante sur le trône.