Les Royals craignent que le prince Harry n’écrive sur la duchesse Camilla dans Memoir

Comme prévu, les prochains mémoires du prince Harry provoquent toutes sortes de drames parmi les membres de la famille royale – malgré le fait qu’ils ne sont même pas encore sortis et qu’ils n’ont aucune idée de ce qu’il va dire. Mais des initiés royaux ont déclaré au Daily Mail que la famille est particulièrement préoccupée par ce que Harry pourrait dire à propos de sa belle-mère, la duchesse Camilla, qui – comme le savent tous ceux qui regardent The Crown – a eu une liaison avec le prince Charles alors qu’il était marié à la princesse Diana.

Selon le média, Clarence House est “inquiet” de ce que Harry pourrait écrire sur Camilla – d’autant plus que Charles se prépare à devenir le roi et qu’elle devient la reine consort. “Soyons honnêtes, Harry n’a jamais été proche de la duchesse de Cornouailles”, a déclaré une source. “S’il documente leur relation tendue dans le livre, cela pourrait être très dommageable à un moment où Charles prépare le terrain pour qu’elle devienne reine.”

Une autre source affirme que le prince Charles “ne savait rien” des mémoires de Harry, bien que cela contredise ce qu’un porte-parole du duc de Sussex a déclaré à Entertainment Tonight, affirmant que – comme le dit le média – Harry “a récemment eu une conversation privée avec son famille à propos du livre, “bien qu’il” ne soit pas censé obtenir l’autorisation du Palais pour un projet comme celui-ci. ”

Quoi qu’il en soit, il semble que la famille royale pourrait monter en flèche sans aucune raison. Une source de Page Six a déclaré que Harry ne “considérait pas” les mémoires comme un “f * ck you” pour sa famille – et qu’il disait simplement sa “vérité” dans le livre. Et même il l’a clairement fait savoir dans une déclaration, en disant : “J’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun qu’on ne le pense.”

En d’autres termes, la famille royale devrait probablement se détendre jusqu’à ce qu’elle ait réellement lu le livre de Harry, lol.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

