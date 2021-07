Les Royals ne savent pas jusqu’où iront Meghan et Harry, déclare l’expert “C’est un problème énorme” | Royale | Nouvelles

in

Prince William: les Royals ne sont «pas vraiment une famille raciste»

Jonathan Sacerdoti s’exprimait après la confirmation de la rumeur d’un accord de 14,6 millions de livres sterling (20 millions de dollars) entre Harry et Penguin / Random House, le livre devant sortir en automne dans un mouvement qui ne plaira probablement pas à la reine Elizabeth alors qu’elle se prépare pour son jubilé de platine au début de l’année prochaine. Le journaliste, un commentateur régulier de Sky News ainsi qu’un contributeur à The Spectator, a déclaré que le comportement du duc et de la duchesse de Sussex depuis qu’ils avaient quitté le Royaume-Uni pour les États-Unis, y compris leur entretien explosif avec Oprah Winfrey, « poussait aux limites » le La maxime éprouvée de Windsor de « ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer ».

Il a déclaré: “Ils ont déjà commencé, que ce soit ce commentaire apparemment jetable, juste après la grande interview d’Oprah où le prince William, très délibérément dit:” Nous ne sommes pas une famille raciste “, ou qu’il s’agisse d’autres réactions.

“C’étaient les propres mots de la reine dans la déclaration lorsqu’elle a dit” les souvenirs peuvent varier “.

«Ce ne sont jamais des moments de plainte, jamais d’explication, ce sont des ‘explications minimales’.

M. Sacerdoti a déclaré qu’il y avait sans aucun doute une prise de conscience dans le palais, au sein des équipes de communication et de relations publiques, sinon au sein de la famille royale elle-même, que Harry et Megan étaient potentiellement en train de causer « d’énormes dommages » non seulement à la réputation des membres de la famille royale, mais à la réputation de la Couronne et de la monarchie en général.

Il a ajouté : « C’est un énorme problème en termes de comment ils doivent se comporter en réaction.

« Mais je pense aussi, de l’autre côté, qu’il y a la conscience que personne ne sait vraiment jusqu’où ils iront.

“Il y a évidemment plus qu’ils ne pourraient dire à tout moment – il y en aurait dans n’importe quelle famille mais la famille royale, en particulier, aura peur de ce que Megan et Harry pourraient dire ou faire si les autres Royals réagissaient trop fortement en réaction à ce qu’ils ont déjà fait.

“Je pense donc que cela a été un équilibre prudent de la part de la famille royale.”

Ils pourraient en dire plus sur toutes les choses auxquelles ils ont fait allusion jusqu’à présent Jonathan Sacerdoti

Se référant aux affirmations supplémentaires que la paire pourrait faire, M. Sacerdoti a déclaré: «Ils pourraient en dire plus sur toutes les choses auxquelles ils ont fait allusion jusqu’à présent.

« Il y a donc la question de qui a dit quoi, par rapport à la couleur de peau de leurs futurs enfants.

«Il y a clairement d’autres choses au sein de la famille royale que nous ne connaissons pas. Et je pense que cela en soi ferait certainement peur à l’équipe de communication de la famille royale, sinon à ses membres individuels.

« Jusqu’à présent, ils ont lancé des grenades sur la famille, mais elles étaient assez petites par rapport à ce qu’elles pouvaient faire.

“Tout le monde dans une famille sait certaines choses qu’ils ne partageraient pas avec le monde extérieur,

«Mais si vous prenez ensuite cela à grande échelle, et la scène géante sur laquelle la famille royale joue tous ses drames, sans aucun doute, ils pourraient avoir un effet énorme s’ils décidaient que c’est ce qu’ils voulaient faire.

«Jusqu’à présent, ils ont parlé des dommages que la famille a causés à la santé mentale de Harry et à la santé mentale de Megan, de l’attitude envers ce problème de santé mentale que Megan a dit avoir, du racisme potentiel qu’ils allèguent existe dans la famille, la coupure de l’argent, mais encore une fois, nous parlons d’un couple incroyablement privilégié et exceptionnellement riche qui se plaignait qu’à l’âge proche de la cinquantaine, ils étaient coupés par leur famille.

“Ils pourraient parler de ce que Harry a appelé l'” effet génétique “des dommages causés par la naissance dans la famille royale, ou la mauvaise parentalité dont il a prétendu avoir été victime – jusqu’à présent, il y a eu une pléthore de dommages assez dommageables allégations contre la famille.

« Cela ne veut pas dire que peut-être que certains d’entre eux ne sont pas vrais, ils pourraient bien être vrais.

«Il peut très bien avoir ces rancunes très sincères contre la famille – c’est juste une question de comment vous choisissez de les partager et de les jouer et à qui vous choisissez de les dire.

«Et il me semble, jusqu’à présent, mais ils révèlent très délibérément et avec calcul ce qu’ils veulent au bon moment afin de construire leur propre marque et leur propre réputation.

“Ils pourraient faire tout cela tranquillement et Harry pourrait partager ces problèmes et ces blocages en privé avec un thérapeute, et ne pas le leur dire au monde, mais Oprah Winfrey n’est pas un thérapeute.”

Quant aux motivations du couple, M. Sacerdoti a déclaré: “Je pense qu’il est difficile de deviner ce que ressentent les membres de la famille royale qui travaillent ou non.”

Il a souligné qu’il n’avait pas d’idées personnelles, étant donné qu’il n’en avait rencontré aucun d’eux – mais a ajouté: “Je pense que dans le cas de Harry, nous pouvons voir ce qu’il nous dit ouvertement, alors il a expliqué pas mal dans ses interviews , que ce soit avec James Corden, ou sans Oprah Winfrey ou avec d’autres, comment il se sent, et Meghan aussi.

« Et je pense qu’il est prometteur dans ce livre, pour lequel on dit qu’il recevra une avance de 20 millions de dollars. Je pense qu’il promet de partager un récit très personnel de sa propre vie.

“Je pense donc qu’il y a ce potentiel qu’il nous ouvrira, ce qu’il ressent sur la raison pour laquelle il se comporte de cette façon.”