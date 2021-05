Les rues de Bolton bordées de files d’attente alors que la variante indienne se propage – Tests de surtension et coups en cours | UK | Nouvelles

Dans des images partagées sur les réseaux sociaux par Paddy McGuiness, ancien habitant de Bolton, on peut voir des centaines de personnes faire la queue pour des tests de surtension dans la ville. Le gouvernement britannique intensifie également ses efforts de vaccination à Bolton dans le but d’arrêter la propagation de la variante indienne – considérée comme plus transmissible.

M. McGuiness a tweeté: “Mon compagnon vient de m’envoyer cette vidéo des files d’attente à Bolton pour une vaccination.

«J’ai volé dans le nid il y a près de six ans, mais tous mes amis et ma famille sont toujours là, ainsi que mon cœur et mon âme.

«C’est une ville forte et je ne doute pas qu’ils y parviendront. Allez Bolton!

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré à propos de Bolton: “Nous installons des vaccinateurs supplémentaires, nous installons un nouveau site de vaccination à Bolton demain, nous voulons que tout le monde à Bolton qui est éligible se présente.”