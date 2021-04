Les rues de Grosjean ont raté des occasions en F1 mais admet que Haas, non compétitif, n’était “pas vraiment amusant” · .

Romain Grosjean a reconnu que c’était en partie de sa faute s’il n’avait jamais eu la chance de conduire une voiture victorieuse au cours de sa carrière en Formule 1.

L’ancien pilote Haas, qui fera ses débuts en IndyCar ce week-end, a couru en Formule 1 de 2009 à la saison dernière. Il a passé deux ans à l’extérieur après avoir fait ses débuts chez Renault, est revenu avec Lotus, puis a rejoint Haas en 2016.

Réfléchissant à sa carrière dans une récente interview, Grosjean s’est dit «heureux» de son passage en F1, qui lui a valu 10 podiums, dont le dernier est survenu il y a six ans. “Vous ne pouvez pas rester 10 ans en Formule 1 sans en être heureux”, a-t-il déclaré.

«Ai-je regretté de ne jamais avoir eu la voiture pour gagner des courses et des championnats? Oui. Mais était-ce dans ma main? Probablement un peu. Probablement pas non plus. »

Sa période la plus compétitive en F1 a eu lieu en 2013, sa deuxième année complète dans le sport. Mais son équipe Lotus a subi une terrible année 2014, qu’il a décrite comme «un regret» de sa carrière.

Grosjean et Lotus ont terminé 2013 en grande forme… [after] une fin 2013 si forte, l’équipe était dans une situation financière difficile, changement de réglementation dans le moteur, ça allait être un problème pour le faire fonctionner. Quand tu montes comme ça [and] on finit par avoir la pire voiture sur la grille, c’est compliqué d’avoir une bonne place.

Grosjean rejoint Jimmie Johnson et Scott McLaughlin – plusieurs champions respectivement en NASCAR et en Supercars australiens – pour passer à l’IndyCar cette année. Il apprécie l’opportunité de rivaliser sur un pied d’égalité avec eux et les meilleurs concurrents de la série.

«Je pense que c’est une excellente série où vous avez des pilotes de haut niveau, des courses de haut niveau,» a-t-il déclaré. «Vous avez la chance d’avoir à peu près les mêmes outils que vos amis, vos concurrents.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

«La Formule 1 est merveilleuse. C’est bien. Mais, je veux dire, je mets de l’argent sur le fait que Lewis [Hamilton] va être huit fois champion du monde cette année.

… Mais la voiture de Lotus 2014 s’est aussi bien déroulée qu’elle en avait l’air «J’ai vraiment apprécié mon séjour là-bas. J’ai eu une belle carrière. Mais aussi j’étais au bout de ce que je voulais faire là-bas. Se battre avec Haas pour [get] hors Q1 quand tout était fantastique, c’est quelque chose que j’en avais assez [of]. Ce n’était pas vraiment amusant.

Le passage en IndyCar donne à Grosjean sa première chance réaliste de gagner une course pendant «10 ans», estime-t-il.

«La dernière fois que j’ai vraiment eu la chance d’avoir les mêmes outils que les autres, c’était 2011 en GP2. J’étais sur le point de gagner quelques fois en Formule 1, mais j’étais aussi à l’époque avec Raikkonen et Vettel qui dominaient tout. J’étais proche à quelques reprises, mais pas sur une base de toutes les courses.

La participation de Grosjean à la saison IndyCar de cette année est limitée aux 13 épreuves sur route et rue du calendrier des 17 rondes, bien qu’il ait indiqué son intérêt à participer à la ronde ovale finale à Gateway. Au-delà de cela, il ne sait pas s’il s’engagera dans IndyCar au-delà de cette année.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

«Je n’ai pas de réponse directe», dit-il. «Je ne peux que vous dire ce que je soupçonne. Si j’aime mon séjour aux États-Unis, je peux faire un excellent travail, j’ai l’impression que c’est ce que je veux faire et que je peux bien courir et faire mon travail correctement, d’une manière agréable, je resterais certainement.

Grosjean fait maintenant face à un nouveau défi en IndyCar «En ce moment, c’est un défi que je relève de nombreux aspects. C’est une nouvelle catégorie, beaucoup de voyages pour moi. Ma famille reste en Europe. Parfois, je vais être peut-être un mois sans les voir, ce qui est assez difficile quand on est papa.

«Mais je suis prêt à l’essayer. Comme je le dis, si tout se passe bien, je m’amuse vraiment, j’ai de grandes opportunités dans le futur ici, je suis plus qu’heureux de faire venir tout le monde et de profiter de quelques années ici.

«J’ai 35 ans, donc j’ai encore du temps pour la course. Il semble que les gars, Scott [Dixon] a 40 ans, Will Power vient d’avoir 40 ans, Sébastien [Bourdais] a 42 ans. Ils font toujours très bien et font de la course. Je vois encore qu’il me reste quelques années. Comme je le dis, si je m’amuse ici, ce que je suis venu chercher, je peux rester.

IndyCarParcourir tous les articles IndyCar

Partagez cet article . avec votre réseau: