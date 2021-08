Les « rues n’oublieront jamais » le meilleur tour de Mazepin

in

Un jour d’événements étranges, le premier tour le plus rapide de Nikita Mazepin pour une course de F1 a été perdu sous la pluie au Grand Prix de Belgique.

Haas, cependant, a pris note.

Le Grand Prix de Belgique de dimanche restera dans les livres d’histoire de la Formule 1 comme la course la plus courte de tous les temps, les pilotes réalisant un tour de formation suivi près de deux heures plus tard par deux tours complets derrière la voiture de sécurité.

Il suffisait de déclarer un classement avec Mazepin P17 du jour et son coéquipier Mick Schumacher P16.

Rien de bouleversant pour l’équipe Haas.

Mais, en regardant les détails les plus fins du grand prix, un 3:18.016 derrière la voiture de sécurité signifiait que Mazepin a signé le meilleur temps de la course.

Malheureusement pour le pilote russe, il n’a pas obtenu de point car il était en dehors du top dix.

Les rues n’oublieront jamais #HaasF1 #BelgianGP pic.twitter.com/DHj33XOTbD – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 29 août 2021

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

Le meilleur temps de Mazepin était tout sauf un temps rapide, plus d’une minute plus lent que son temps de qualification de samedi.

Cela, cependant, avait été mis dans de meilleures conditions avec beaucoup moins d’eau sur la piste.

Parlant de sa journée, la recrue Haas a soutenu la décision de la Formule 1 de ne pas réellement courir, affirmant que la visibilité, même à faible vitesse derrière la voiture de sécurité, était inexistante.

“Cela aurait pu se dérouler de différentes manières”, a-t-il déclaré.

« Quand il y a autant d’eau sur la piste, la visibilité – du moins d’où je partais, c’était très difficile à voir.

« Nous n’allions pas si vite derrière la voiture de sécurité, mais vous n’étiez pas sûr de l’endroit où se trouvait la voiture devant vous, je devais juste essayer de toujours garder mes distances avant que la pluie ne s’installe dans l’air.

« Ce n’était pas le meilleur jour pour nous, mais je peux imaginer pour les fans que c’était encore plus difficile. Je pouvais voir que certains d’entre eux n’avaient même pas de parapluie. Avec la quantité d’eau qui tombe aujourd’hui, ils doivent être trempés – mais merci à tous ceux qui sont restés.

« J’ai eu une fin de course prématurée en Hongrie, notre course d’aujourd’hui s’est terminée prématurément, mais au moins nous sommes sur un triple relais cette fois avec Zandvoort et Monza à venir. J’espère de bonnes courses.