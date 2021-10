Les rumeurs concernant le MacBook Air 2022 commencent à s’intensifier après le lancement du MacBook Pro 2021 ; voici tout ce qu’il faut savoir

Dylan a également déclaré que Cupertino n’augmenterait probablement que « légèrement » le prix du nouveau MacBook Air. (Image représentative)

Apple MacBook Air : Apple vient de lancer la nouvelle gamme MacBook Pro et le moulin à rumeurs a commencé à anticiper la prochaine gamme d’ordinateurs portables du géant de la technologie. Leaker Dylandkt a donné une idée de ce à quoi pourrait ressembler le nouveau MacBook Air 2022 et de ce que les gens peuvent attendre de Cupertino pour le prochain modèle. Selon le leader, le nouveau MacBook Air pourrait également s’appeler simplement MacBook, et il sortirait au milieu de 2022. Dylan a déclaré que le MacBook pourrait également arborer un retour du connecteur MagSafe, tout comme le MacBook Pro qu’Apple lancé plus tôt cette semaine.

Mais est-ce tout ? Bien sûr que non! Un port USB-C, un adaptateur secteur 30 W, une webcam 1080p et aucun ventilateur ne devraient également figurer dans le nouveau MacBook Air 2022. En dehors de cela, il pourrait également avoir des options de couleur similaires à celles du 24- iMac pouces, couplé à des lunettes et des claviers blanc cassé, qui auraient des touches de fonction de taille normale.

Dylan a en outre déclaré que la conception du nouveau MacBook Air 2022 serait similaire à celle du MacBook Pro récemment lancé, seulement plus léger et plus fin, bien sûr, et les utilisateurs sont susceptibles d’obtenir une prise en charge de plusieurs écrans externes, avec au moins deux options. Alors que Dylan a déclaré que l’ordinateur portable est susceptible d’être doté d’un mini écran LED, il a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer si l’ordinateur portable serait sans encoche ou non.

Mais qu’est-ce que le MacBook Air ne comportera pas ? Eh bien, selon Dylan, beaucoup. L’ordinateur portable n’est pas susceptible d’avoir ProMotion ou Face ID, et il y a également très peu de chances que l’ordinateur portable ait un emplacement pour carte SD, une conception conique ou un port HDMI.

Dylan a également déclaré que Cupertino n’augmenterait probablement que « légèrement » le prix du nouveau MacBook Air. À l’heure actuelle, le MacBook Air 2020 est au prix de 999 $, soit la moitié du prix du MacBook Pro nouvellement sorti.

