Les rumeurs de camée de Multiverse of Madness taquinent des coéquipiers passionnants pour Doctor Strange

Avengers: Endgame nous a apporté notre premier aperçu du multivers. Thanos (Josh Brolin), Loki (Tom Hiddleston) et Gamora (Zoe Saldana) étaient tous des variantes des personnages du MCU décédés dans la première réalité. Ainsi, lorsque Marvel a annoncé le titre de Doctor Strange 2 fin juillet 2019, nous savions que Multiverse of Madness pourrait potentiellement regorger de camées passionnants. Plusieurs mois plus tard, début 2020, nous avons entendu toutes sortes de rumeurs détaillant certains de ces camées que Marvel avait prévu pour la suite. C’était presque un an avant que Marvel ne commence à tourner le film.

Il y a quelques mois, nous avons eu une énorme fuite de l’intrigue de Doctor Strange 2 qui répertoriait certains des camées attendus. Depuis lors, nous avons appris que Multiverse of Madness n’avait pas bien fonctionné lors des projections. Marvel visait à corriger le scénario et à ajouter beaucoup plus de camées. C’est pourquoi il a choisi de programmer de nombreuses reprises. Et les rumeurs de camée ont recommencé à se répandre cette semaine, mentionnant plusieurs ajouts passionnants à Multiverse of Madness. Faire attention, des spoilers passionnants nous attendent.

La première bande-annonce de Doctor Strange 2

Marvel a publié la première bande-annonce de Multiverse of Madness à la fin de Spider-Man: No Way Home, ce qui est tout à fait logique. Ce sont tous deux des films multivers et Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) joue dans les deux.

À l’époque, on vous avait prévenu de ne pas croire tout ce que vous voyez dans le clip. Marvel essaie de tromper les fans avec ses bandes-annonces. C’est particulièrement vrai pour un film avec le mot « multivers » dans le titre.

La bande-annonce présente plusieurs des personnages confirmés que nous verrons dans Multiverse of Madness, mais certains d’entre eux pourraient être considérés comme des camées. C’est parce qu’ils ne sont pas nécessairement les personnages que nous connaissons de la réalité principale du MCU. Un de ces exemples est très clair. C’est la version de Strange Supreme (Benedict Cumberbatch) de What If…?. Le Mordo (Chiwetel Ejiofor) que nous voyons pourrait être un autre camée, et un éminent leaker Marvel semble être d’accord :

Les Illuminati sont un groupe de super-héros de type Avenger d’une réalité différente que Strange visitera dans Multiverse of Madness. Cela pourrait être la plus grande source de camées supplémentaires.

Source de l’image : Sony

Le caméo du multivers de la folie surprend

La fuite de l’intrigue Multiverse of Madness de cet automne a déclaré que l’équipe Illuminati comprendra Mordo, le professeur X (Patrick Stewart), le capitaine Carter (Hayley Atwell), la variante Captain Marvel de Monica Rambeau (Teyonah Parris) et Balder le Grand (non spécifié). MyTimeToShine est un leaker Marvel bien connu qui a fourni de nombreux détails précis sur le MCU sur Reddit et Twitter cette année.

Ces derniers jours, elle a déclaré que Marvel avait ajouté plus de membres aux Illuminati. Mister Fantastic est apparemment l’un d’entre eux :

Ils ont ajouté plus de membres pour les Illuminati. Mister Fantastic est l’un d’entre eux maintenant – MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) 19 décembre 2021

Séparément, un rapport dit que Marvel a lancé un héros des Quatre Fantastiques il y a quelque temps, mais nous n’avons aucune idée de qui c’est :

Ensuite, MyTimeToShine a laissé tomber des gemmes supplémentaires sur Twitter en disant que les Illuminati ont six membres. Mais d’autres aident le groupe, y compris les héros et les méchants. C’est alors qu’elle a laissé tomber la rumeur selon laquelle d’autres X-Men et une variante d’Iron Man pourraient faire leur apparition dans Multiverse of Madness :

Iron Man a toujours été l’un des caméos que nous avons entendus que Marvel avait envisagés pour Multiverse of Madness. Cependant, nous n’avons aucune idée de qui jouera Tony Stark. Cela ne doit pas non plus être Robert Downey Jr. Après tout, et si… ? nous a apporté plusieurs versions d’Iron Man que l’acteur n’a pas exprimées.

Quant à X-Men, il y a quelques semaines à peine, une rumeur disait que Wolverine de Hugh Jackman pourrait faire une apparition dans Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Si cela ne suffit pas, nous pourrions avoir une action Spider-Man plus excitante dans Multiverse of Madness. Andrew Garfield semble être le genre de camée auquel vous pouvez vous attendre pour la suite de Doctor Strange 2. Ce serait hilarant de le voir nier son implication dans un autre film MCU.

Source de l’image : Sony et Marvel

Plusieurs camées semblent certains

Mais attendez, c’est encore mieux que ça. Une rumeur distincte dit que Deadpool (Ryan Reynolds) pourrait apparaître dans Multiverse of Madness. Il s’agit d’un autre caméo apparu dans les précédentes rumeurs de Doctor Strange 2. Ce qui le rend encore plus excitant, c’est la possibilité d’avoir Wolverine et Deadpool dans le film.

Rappelons également que d’autres fuites indiquent que les personnages de Loki apparaîtront également dans Doctor Strange 2, notamment Loki (Tom Hiddleston) et Sylvie (Sophia Di Martino).

Nous n’avons aucun moyen de confirmer ces rumeurs passionnantes de camée Multiverse of Madness. Mais de nombreuses sources fiables annoncent que la suite comportera un grand nombre d’apparitions surprises.

Doctor Strange dans le multivers de la folie pourrait en fait faire sauter le toit de certains théâtres. Certains de ces camées et apparitions sont tout simplement absolument sauvages. Espérons que l’histoire corresponde au battage médiatique et à la folie. – BD (@BrandonDavisBD) 20 décembre 2021

De même, The Hollywood Reporter affirme que la suite comportera des camées passionnants, sans nommer de noms :

Il semble que Marvel ait été égayé par les nombreux acteurs qui se croisent dans No Way Home et par l’aspect ludique d’avoir des versions alternatives des personnages à l’écran dans Loki. Ils ont donc décidé de s’amuser « plus avec le multivers », selon une source, et d’inclure plus de camées et d’introductions de personnages dans Doctor Strange 2.

Avec tout cela à l’esprit, nous nous attendons à ce que davantage de rumeurs de camée Multiverse of Madness tombent avant que le film ne sorte en salles. C’est le 6 mai, au fait.