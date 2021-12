Les rumeurs de la NBA transfèrent De´Aaron Fox et Christian Wood

Une date importante de la saison approche, comme l’ouverture du marché des transferts à partir du 15 décembre. Il y a d’innombrables Rumeurs NBA autour de quelques acteurs importants qui cherchent un dépaysement dû au manque de compétitivité de leurs équipes et qui pourraient conforter un sérieux prétendant au ring. Parmi eux, comme le dit Hoopshype, deux noms se démarquent avant tout qui pourraient s’intégrer à presque n’importe quelle équipe avec de sérieuses ambitions compétitives, comme De´Aaron Fox et Christian Wood. Le meneur des Sacramento Kings et l’attaquant des Houston Rockets ne s’intègrent pas dans la dynamique de leurs équipes respectives et pourraient être à la recherche d’une sortie vers une destination passionnante.

Christian Wood, un acteur attractif et porteur de croissance

Il a 26 ans, mais le fait qu’il ait éclos il y a tout juste une saison laisse penser qu’il n’a pas encore atteint son zénith en termes de niveau. Mortel en attaque grâce à ses innombrables ressources, Wood est très impuissant dans un Rockets manquant de ressources pour rivaliser et dont la revendication maximale est de développer les jeunes. Il y a une équipe qui ferait très bien d’avoir un joueur interne fiable, comme les Chicago Bulls et les Milwaukee Bucks qui voient leurs options baisser avec Brook Lopez blessé à long terme. La franchise de Houston pourrait être réceptive à se séparer d’un joueur au chip élevé et qui ne rentre pas dans son contexte actuel.

De´Aaron Fox, une certaine stagnation chez Kings

n Fox, une certaine stagnation et retenue Haliburton Celui qui était le joueur le plus important de l’équipe et autour duquel construire quelque chose d’important, a perdu de nombreux entiers dans le futur de certains Sacramento Kings qui voient Haliburton comme la base du futur et qui sont conscients que la valeur commerciale de Fox est remarquable et pourrait leur apporter des bénéfices dans un échange. Cela semblait beaucoup pour un éventuel échange Sixers contre Ben Simmons, et cette option n’est pas entièrement hors de question.