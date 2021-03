Les rumeurs de la romance de Sherlyn avec José Ron circulent, c’est ainsi que l’acteur a réagi

Au début du tournage de la telenovela « La Desalmada », Ron n’a pas pu empêcher les journalistes de l’interroger sur ces rumeurs de sa vie amoureuse.

«Je n’ai rien à dire sur ma vie privée … je ne sais pas pourquoi ils sont si intéressés à savoir avec qui les charrettes se heurtent, si avec qui je sors … je les apprécie vraiment, mais ce n’est pas quelque chose que je Je me suis toujours concentré sur, comme parler, clarifier, je vais plus comme mon travail et maintenant … ».

L’année dernière, José Ron a dit à qui il aimait être célibataire.

(Instagram / José Ron)



Cependant, alors que la presse continuait avec des questions sur sa possible relation avec Sherlyn, l’acteur de feuilleton a ajouté: «Je n’ai rien à dire à ce sujet … rien, laissez-les obtenir ce qu’ils veulent, toujours … je m’inquiéterai quand ils arrêtent de parler de moi, alors parlons maintenant ».