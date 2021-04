Les rumeurs de Nagelsmann au Bayern Munich se réchauffent alors que l’avenir de Hansi Flick reste incertain

Alors que le Bayern Munich est à la traîne dans un match crucial de la Ligue des champions contre le PSG, toutes les rumeurs ennuyeuses sortent de la menuiserie. La tendance actuelle est de spéculer sur l’avenir de Hansi Flick et de savoir s’il continuera réellement en tant qu’entraîneur après cette saison. Bien qu’il ait remporté le sextuple, il a été rapporté que Flick reconsidérerait sérieusement son rôle au Bayern, principalement en raison de différends sur les transferts.

Si l’impensable devait arriver, un nom qui est sur toutes les lèvres est celui de Julian Nagelsmann. L’entraîneur du RB Leipzig est l’une des propriétés les plus en vogue du marché à l’heure actuelle, et il est connu pour être un fan du Bayern. Maintenant, l’ancien directeur technique Michael Reschke a révélé (via Sport Bild) qu’Uli Hoeness avait négocié avec Nagelsmann il y a six ans. À l’époque, pratiquement inconnu, le jeune entraîneur a été poussé à rejoindre Hoffenheim à la place.

Compte tenu du succès que Nagelsmann a connu depuis, il est probable que sa réputation n’a fait qu’augmenter parmi les dirigeants du Bayern. Reschke n’a pas dit que le Bayern prévoyait un changement d’entraîneur, mais il était convaincu qu’en temps voulu, Nagelsmann deviendrait l’entraîneur du Bayern.

Cela se produira-t-il dès cet été? Eh bien, cela pourrait appartenir à Hansi Flick et Brazzo. Si les deux hommes ne parviennent pas à régler leurs différends, un Nagelsmann entraîné par le Bayern Munich pourrait devenir une réalité plus tôt que prévu.