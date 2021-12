Les rumeurs de Pixel Watch font allusion à une refonte majeure de Google Assistant et du chipset Exynos

Les rumeurs continuent de suggérer que Google se prépare à lancer une Pixel Watch relativement bientôt. Les dernières preuves proviennent de l’application Google et de l’émulateur Wear OS 3 qui a été récemment mis à jour.

9to5Google a découvert une référence à la Pixel Watch dans une récente mise à jour de l’application Google. Le code fait référence à « PIXEL_EXPERIENCE_WATCH », de la même manière que Google désigne les fonctionnalités logicielles exclusives de Pixel dans ses applications. Non seulement cela pointe vers une montre, mais cela indique que certaines fonctionnalités arriveront sur cet appareil et pourraient ne pas atteindre d’autres montres Wear OS.

Jusqu’à présent, cela pourrait inclure les cadrans de montre qui ont été découverts dans l’émulateur Wear OS 3, mais au-delà, c’est inconnu.

De plus, 9to5Google a découvert un nouveau design pour l’assistant Google dans l’émulateur. À partir de l’image, le design reflétera l’apparence de l’Assistant sur les smartphones Android, avec une barre lumineuse apparaissant en bas de l’écran.

L’image fait également référence à un bouton de déclenchement au-dessus de la couronne, qui n’a été glané dans aucun rendu Pixel Watch. Cela signifie qu’il pourrait probablement s’agir d’une refonte globale de Wear OS 3.

Cela dit, cela pourrait coïncider avec un « assistant de nouvelle génération » qui, selon 9to5Google, arrivera avec la montre. Ceci est similaire à la version Pixel de Google Assistant qui permet un traitement sur l’appareil, suggérant une expérience d’IA nettement améliorée sur la Pixel Watch.

Enfin, 9to5Google a trouvé des références à une puce Exynos aux côtés de mentions de Rohan, qui est le nom de code de la Pixel Watch. Cela pourrait suggérer que Google ignorera le Qualcomm Snapdragon Wear 4100 qui alimente certaines montres Wear OS plus récentes, ou son successeur présumé. Au lieu de cela, il utilisera soit la même puce que la Galaxy Watch 4, qui s’est avérée très efficace, soit ce sera une puce complètement différente.

Étant donné que Samsung construit la puce Tensor dans le Pixel 6 sur la base de sa conception Exynos, il semble probable que Google suivra une voie similaire avec sa montre intelligente pour faire correspondre la marque sur tous les appareils. De cette façon, Google peut exploiter les capacités de traitement de l’IA de la montre, ce qui serait assez important puisque Google Assistant a été pour le moins terne sur Wear OS.

