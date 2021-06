Les rumeurs de Qualcomm Snapdragon 888 Pro arrivent

in

Au cours des dernières années, Qualcomm a adopté une habitude populaire que nous voyons avec certains constructeurs OEM de smartphones de mettre à jour les produits phares au second semestre. La première fois que nous avons vu cela, c’était pour le Snapdragon 855 Plus. L’année dernière, c’était le Snapdragon 865 Plus. Alors que va-t-il se passer cette année ?

Selon plusieurs leakers, les choses pourraient être différentes. Apparemment, il pourrait y avoir un Qualcomm Snapdragon 888 Pro en route. Cependant, les rumeurs sont confuses et, dans certains cas, contradictoires, veuillez donc prendre toutes ces informations avec un certain scepticisme.

Qualcomm Snapdragon 888 Pro – ou Plus ? Ou les deux?

La fuite la plus importante poussant cette rumeur est Digital Chat Station (via MyFixGuide). DCS dit que Qualcomm se prépare à sortir une version 4G uniquement du Snapdragon 888 avec le numéro de modèle SM8350. Apparemment, cette puce serait idéale pour les régions du monde où la 5G n’est pas disponible. Ce serait également idéal pour Huawei, car l’absence de 5G permettrait probablement à la puce de contourner l’interdiction Huawei du gouvernement des États-Unis. DCS et plusieurs autres fuites affirment que Huawei pourrait lancer ce chipset dans la prochaine série Huawei P50.

Fait intéressant, les différentes fuites suggèrent que ce chipset pourrait être appelé Qualcomm Snapdragon 888 Pro, même s’il serait uniquement 4G. Le raisonnement en serait que la puce pourrait être une version overclockée du SD888, avec seulement l’accès 5G supprimé.

Bien sûr, une version overclockée du SD888 serait plus que probablement un Snapdragon 888 Plus, ce que Qualcomm fait régulièrement maintenant. De manière confuse, les fuites suggèrent également qu’un SM8450 pourrait également être en préparation, qui serait le Snapdragon 888 Plus.

En d’autres termes, il est possible que Qualcomm propose deux versions mises à jour du SD888 : une Plus et une Pro. L’un d’entre eux (ou les deux ?) pourrait être uniquement en 4G.

Honnêtement, cela ressemble à beaucoup d’informations qui se perdent dans la traduction (la plupart de ces fuites viennent de Chine). Si nous devions deviner, il est possible qu’un SD888 overclocké uniquement en 4G atterrisse sous le nom de Qualcomm Snapdragon 888 Plus et une version alimentée par 5G qui atterrisse sous le nom de Qualcomm Snapdragon 888 Pro. Cela aurait le plus de sens du point de vue de la marque.

De toute évidence, avec la pénurie mondiale actuelle de puces, il est très possible que Qualcomm doive réduire ses ambitions de lancement de plusieurs chipsets cette année. Nous devrons attendre pour voir comment cela se déroulera.