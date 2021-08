Les rumeurs de rencontres entre Jennifer Aniston et David Schwimmer expliquées

Ainsi, hier soir, alors que tout le monde s’occupait de ses propres affaires, un rapport a annoncé que les stars de Friends Jennifer Aniston et David Schwimmer sortaient ensemble. Ce qui, si c’est vrai, serait de NOUVELLES INFORMATIONS. Mais, genre… est-ce vrai ? Plongeons-nous, dit-elle, tout en essayant de rester calme.

Les affirmations originales semblent provenir d’une source qui a parlé à Closer. Hum :

“Après les retrouvailles, il est devenu clair que se remémorer le passé avait suscité des sentiments pour eux deux et que la chimie qu’ils avaient toujours dû enterrer était toujours là. Ils ont commencé à envoyer des SMS immédiatement après le tournage et, le mois dernier, David s’est envolé de sa maison à New York pour voir Jen à LA. “

De toute évidence, cette source fait référence à la réunion de Friends, où Jennifer et David ont admis avoir le béguin l’un pour l’autre. Ils ont poursuivi en disant que le couple “passait maintenant du temps chez Jen, où elle préparait des dîners le soir, et avait passé du temps de qualité ensemble, bavardant et riant. Ils ont également été aperçus en train de boire du vin, en pleine conversation, alors qu’ils marchaient autour de l’un des vignobles préférés de Jen à Santa Barbara, où il était clair qu’il y avait beaucoup de chimie entre eux. »

À ce stade, ni Jennifer ni David n’ont commenté ce rapport, MAIS il convient de noter qu’il y a déjà des affirmations qui circulent selon lesquelles ce n’est tout simplement pas vrai. Le compte populaire de potins de célébrités @DeuxMoi a fermé l’histoire, disant aux abonnés sur Twitter et Instagram “désolé mais ce n’est pas vrai” et “j’ai oublié d’ajouter que je l’ai de TRÈS bonne autorité que ce n’est pas vrai.”

Alors… en conclusion ? Le mieux est probablement d’attendre que Jen ou David dise quelque chose pour que la spirale soit complète.

