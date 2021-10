Les rumeurs de retraite de Britney Spears reprennent après la mise à jour de la tutelle

Après la destitution du père de Britney Spears, Jamie, en tant que principal conservateur de sa succession, les fans pourraient avoir de mauvaises nouvelles. Les rumeurs de retraite sont à la hausse pour la chanteuse alors que des sources proches d’elle disent à TMZ qu’elle ne montera probablement pas sur scène de si tôt – ou peut-être plus jamais.

Les initiés disent que la performance est loin d’être le point de mire de la chanteuse pour le moment – ​​et c’est compréhensible, compte tenu de tous les changements majeurs dans sa vie au cours de la dernière année. Le point de vente rapporte qu’elle est toujours occupée à profiter de ses récents fiançailles avec son petit ami de quatre ans, Sam Asghari, et de sa récente victoire devant le tribunal. Spears a célébré sa liberté sur Instagram, mettant tout cela à nu dans une publication nue avec des emojis de fleurs astucieusement ajoutés.

“Sur le cloud 9 en ce moment [starstruck emoji, plane emoji]!!!!”, a-t-elle légendé l’un de ses récents messages faisant référence au nouveau développement. “Première fois aux commandes d’un avion et première fois dans un avion à hélices [plane emoji] !!! Bon sang j’avais peur [eye roll emoji] !!!” a-t-elle poursuivi. “Pssss ramener le navire à la maison, JL… Restez classe belles personnes !!!! Bientôt de nouvelles photos [camera, winky face emoji] !!!!”

À la place de Jamie, un juge de Los Angeles a nommé John Zabel comme conservateur temporaire de Britney jusqu’au 31 décembre 2021. Sa conservatrice personnelle, Jodi Montgomery, restera également au même titre, en attendant une audience du 12 novembre pour déterminer si la tutelle de Britney devrait être complètement résilié.

Un nouveau documentaire de Britney Spears est sorti sur Netflix, plongeant profondément dans l’arrangement juridique de 13 ans de la pop star avec son père et d’autres personnes autour d’elle. Le film a rapidement attiré beaucoup d’attention sur le streamer, il s’est classé dans son top 10 au cours de la première semaine de sa sortie, mais le chanteur a qualifié le film de “pas vrai”. “C’est vraiment fou les gars … J’ai regardé un peu le dernier documentaire et je déteste vous informer mais beaucoup de ce que vous avez entendu n’est pas vrai”, a écrit Spears dans la première version de sa déclaration, rapporte Entertainment Tonight. “J’essaie vraiment de me dissocier du drame !!! Numéro un … c’est le passé !!! Numéro deux … le dialogue peut-il devenir plus classe ??? Numéro trois … wow ils ont utilisé les plus belles images de moi dans le monde !!! Que puis-je dire .. l’EFFORT de leur part.” Spears a ensuite supprimé cette première déclaration et publié une version modifiée qui changeait “Je déteste vous informer, mais beaucoup de ce que vous avez entendu n’est pas vrai” en “Je dois dire que je me suis gratté la tête plusieurs fois”.