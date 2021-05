Les rumeurs de romance entre Brad Pitt et Andra Day grandissent – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

Brad Pitt semble avoir jeté son dévolu sur Andra Day. L’acteur oscarisé de 57 ans a été vu “en coulisses flirter” avec la chanteuse américaine de 36 ans aux Oscars en avril, a révélé une source au Mirror samedi.

Selon la source, «L’Andra est sur le radar de Brad depuis un moment.”. Selon divers médias locaux, Pitt a été ébloui par sa beauté lorsqu’il l’a rencontrée lors de la cérémonie des Oscars qui s’est tenue à Union Station à Los Angeles, où ils ont tenu un brève approche loin des caméras.

“Ils flirtaient dans les coulisses et on pense qu’ils ont échangé leurs numéros”la source a continué sur le support susmentionné. “C’est peut-être juste professionnel, mais certains des amis de Brad ont parlé de ce qu’ils formeraient comme un couple formidable.».

Day est devenu célèbre avec la sortie de son album R&B acclamé de 2015, “Cheers To The Fall”, mais s’est récemment fait connaître pour son travail sur grand écran pour le film “Les États-Unis contre Billie Holiday “, dans lequel elle incarne la légendaire chanteuse de jazz.

Pour ce rôle, elle a reçu un Golden Globe et a même été nominée pour un Oscar.

Pitt passe un grand moment personnel après avoir remporté une grande victoire dans sa séparation d’Angelina Jolie après que le juge John Ouderkirk a décerné à l’acteur le garde partagée de vos enfants.

L’ancien couple est en guerre depuis qu’il a demandé le divorce en 2016.

Jolie a accusé son ex-mari d’avoir battu leur fils Maddox, alors âgé de 15 ans, alors qu’ils voyageaient en avion privé depuis la France vers les États-Unis.

“Brad essayait juste de passer plus de temps avec ses enfants, et il est devenu clair qu’elle a fait tout son possible pour l’éviter.« Une source au courant de l’affaire a déclaré à Page Six. “Ce procès a duré plusieurs mois et il y avait beaucoup de témoins, d’experts, de thérapeutes et d’autres qui ont été avec et autour des enfants, et la décision était basée sur cela”, a-t-il ajouté.Le juge a accordé à Brad Pitt la garde partagée de ses enfants avec Angelina Jolie

La demande de Jolie d’appeler ses enfants à témoigner sur leur problème de garde ne s’est pas déroulée comme elle l’avait espéré. Ouderkirk a refusé de permettre aux enfants des acteurs de témoigner. Par le biais de son équipe juridique, l’actrice a critiqué la décision du magistrat californien.

Pitt se bat contre son ex-femme de 45 ans devant les tribunaux depuis près de cinq ans pour l’égalité des droits dans l’éducation des enfants et il a finalement réussi malgré les tentatives de son ex-femme pour l’empêcher.

Sur les six enfants qu’ils ont en commun, le seul qui n’a pas fait l’objet de la décision de garde était Maddox, 19 ans. Les autres, Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 14 ans et les jumeaux Vivienne et Knox, 12 ans, devront se soumettre à l’accord juridique conclu par leurs parents.

Jolie et Pitt ont été parmi les couples les plus en vue d’Hollywood pendant 12 ans. Ils étaient mariés depuis deux ans lorsque Jolie a demandé le divorce en citant “Différences inconciliables” Oui a dénoncé l’acteur pour avoir maltraité son fils aîné.

Source : Infobae