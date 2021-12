Les rumeurs de sortie grandissent alors qu’un expert blâme carrément la bouderie d’Arsenal

Kevin Campbell pense que Nicolas Pepe n’est responsable que du manque de temps de jeu avec Arsenal alors que les rumeurs continuent selon lesquelles il envisage une sortie hivernale.

Pépé, 26 ans, s’est engagé aux Emirats à l’été 2019. Les Gunners ont payé à Lille un record de club de 72 millions de livres sterling pour l’attaquant ivoirien arrivé en grande pompe dans le nord de Londres. Mais il n’a pas réussi à avoir l’impact attendu, laissant Mile Arteta frustré et l’envoyant dans la hiérarchie.

Après avoir marqué 23 buts lors de sa dernière saison avec Lille, l’as français n’a marqué que 25 fois en 98 apparitions. Il n’a pas encore marqué en Premier League cette saison après cinq départs et sept sorties.

Il a été rapporté en novembre qu’Arteta était cherche à vendre Pepe dans la fenêtre de transfert de janvier. Et football.london a suggéré plus tôt cette semaine que le joueur est devenir frustré par sa situation à Arsenal.

Il souhaite une sortie hivernale, selon les informations, de préférence en prêt. Le club devra ensuite prendre une décision sur son avenir à long terme l’été prochain.

Les rapports suggèrent que l’ancienne star d’Angers fait actuellement une figure désespérée. Et l’ancien attaquant d’Arsenal, Campbell, pense que cela aura un effet d’entraînement sur l’ensemble du staff.

« Peut-être que l’attitude de Pepe n’est pas juste », a-t-il déclaré à Highbury Squad, via football.london. «Et cela envoie un mauvais message à l’équipe. Si vous ne faites pas le travail, si vous ne faites que rôder, cela envoie un mauvais message à l’équipe.

Pepe victime du système Arteta

Arsenal a commencé 2021-2022 en mauvaise forme, avec trois défaites consécutives dans l’élite. Cependant, ils ont réussi à se rallier et à obtenir une série de résultats décents.

Ils en ont remporté six et ont fait match nul deux avant de s’écraser 4-1 à Liverpool. La défaite 2-1 de lundi contre Everton était un troisième revers en quatre sorties et ils ont maintenant glissé à la septième place.

Arteta a besoin de ses gros canons pour tirer, mais le système utilisé par l’Espagnol pourrait ne pas convenir à Pepe. Il a un rythme à brûler qui ne peut pas être pleinement utilisé dans un jeu basé sur la possession.

Eddie Nketiah apparaît actuellement devant lui dans la pensée d’Arteta. Et l’ancien milieu de terrain des Gunners a justifié sa décision de faire venir le jeune Londonien la dernière fois.

« Il fait tout à l’entraînement ce que vous l’avez vu faire en 25 minutes ici », a déclaré Arteta après la défaite d’Everton. « Chaque jour. C’est pourquoi je l’ai choisi.

