Les rumeurs divergent sur la compatibilité des bracelets Apple Watch Series 7 avec les modèles précédents

À ce stade, il est à peu près certain que l’Apple Watch Series 7 obtiendra un tout nouveau design avec des bords plats et de nouvelles tailles. Bien que ce ne soit pas la première fois qu’Apple repense sa smartwatch, un changement majeur comme celui-ci a conduit à des rumeurs divergentes sur la compatibilité des bandes Apple Watch Series 7 avec les générations précédentes d’Apple Watch.

L’Apple Watch de première génération était disponible dans des boîtiers de 38 mm et 42 mm, tailles qui ont été conservées jusqu’à l’Apple Watch Series 3. Avec l’Apple Watch Series 4, la société a rendu le produit légèrement plus arrondi et a augmenté les tailles à 40 mm et 44 mm. Cependant, tous les bracelets de montre sont interchangeables, ce qui signifie que vous pouvez utiliser des bracelets de montre de la série 4 et des versions ultérieures sur des modèles plus anciens et vice versa.

Cette année, la rumeur veut qu’Apple augmente les tailles de l’Apple Watch Series 7 à 41 mm et 45 mm. Bien qu’il ne s’agisse que d’un changement de 1 mm, les boîtiers de l’Apple Watch Series 7 seront complètement plats, ce qui pourrait faire en sorte que les bracelets des versions précédentes ne soient pas compatibles avec les nouveaux modèles.

Il y a quelques jours, un utilisateur anonyme identifié comme UnclePan – qui a été le premier à révéler les nouvelles tailles de la série 7 – a déclaré que les bracelets des versions précédentes de l’Apple Watch seraient toujours compatibles avec le nouveau design de l’Apple Watch Series 7. Cependant, Max Weinbach a maintenant déclaré sur Twitter que les nouveaux bracelets Apple Watch “ne seront pas compatibles avec les anciennes montres”.

Fwiw J’ai entendu dire par un employé d’un magasin Apple qu’il n’avait plus de bracelets 40/44 mm et s’attend à ce que la nouvelle montre Apple utilise des bracelets différents qui ne seront pas compatibles avec les anciennes montres https://t.co/BY9D8WQLFf – Max Weinbach (@MaxWinebach) 2 septembre 2021

Il est difficile de dire exactement ce que fera Apple, nous devrons donc probablement attendre que les nouveaux bracelets de montre arrivent dans les magasins pour savoir s’ils sont interchangeables ou non. Cependant, il convient de noter qu’Apple a déjà apporté de légères modifications aux bracelets Apple Watch et qu’ils restent compatibles avec tous les modèles Apple Watch.

Par exemple, Apple dit que son groupe Solo Loop nécessite une Apple Watch Series 4 ou une version ultérieure. Dans le même temps, les bracelets de montre ordinaires introduits après la série 4 sont théoriquement «conçus pour la série 4 et compatibles avec les générations plus anciennes».

En ce qui concerne certains bracelets de montre spécifiques (comme le Braided Solo Loop), vous pouvez voir que l’ajustement n’est pas exactement parfait sur les modèles antérieurs à l’Apple Watch Series 4, mais ils sont compatibles – et cela peut être le cas avec celui de cette année. Apple Watch. Une autre chose à garder à l’esprit est qu’Apple devra probablement continuer à proposer des bracelets de montre pour Apple Watch SE, qui n’obtiendra probablement pas le nouveau design cette année.

L’Apple Watch Series 7 devrait être annoncée lors de l’événement Apple de septembre (pas encore annoncé), bien que des rumeurs suggèrent que les expéditions seront retardées.

